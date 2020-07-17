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【A股跌市】官媒忙派定心丸 望救狂牛於既倒

金融經濟 12:10 2020/07/17

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A股昨全綫大跌4%至5%後，今早普遍略為反彈，內地股民對A股牛市告終的憂慮部份紓緩，惟收市普遍由升轉跌，官媒救市試圖暫未竟全功。

《中國證券報》今日頭版文章，以「看清三大現象  A股中長綫行情不悲觀」為題，逐點回應股民對外資北向交易連續3日淨流出、中芯 （00981） A股（滬：688981）上市「抽血效應」，以及A股股王茅台（滬：600519）大跌8%拖低整個白酒及消費股板塊的憂慮。

相關文章：【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享）

中證報指A股跌出「黃金坑」

文章引述多名分析師評論，整體而言，是股價早前升勢過急，調整幅度或許較大，回調更可能跌出「黃金坑」，即低位入市良機。

茅台昨日急挫，拖累多隻重磅白酒股跌停，連帶整個消費股板塊急轉直下，觸發點與《人民日報》旗下新媒體《學習小組》一篇評論文章不無關係。該篇文章以「變味的茅台，誰在買單」為題，直指茅台高價酒產品出現炒價，背後是有人以茅台酒送禮賄賂官員，並重提茅台前老總袁仁國遭整治下馬之事，令股民擔心茅台再成整治對象。

任何資深股民皆知，遭官方盯上成整治對象的企業，大都難逃股價受壓困境。強如科網股王騰訊 （00700） 年前遭官媒狙擊手遊業務影響青少年，新手遊商業化收費版號遲遲未獲批，一股亦一直長期受壓。

相關文章：【A股暴跌】股王茅台急挫8%拖冧大市　學「習」小組出聲非比尋常（附全文）

捧「茅台是好酒」 為股民憂慮降温

今次茅台是否再成整治對象還是言之尚早，但既見官媒發炮，股民捕風捉影，高位爭相走避亦可以理論。令情況更糟的是，茅台為滬股通下外資持倉第一大股，以昨日收市價1614元（人民幣，下同），持倉總額逾1,700億元。在北向交易周三淨流出170多億元創單日新高情況下，官媒開腔批評，無疑令市場對外資急撤的憂慮再升温。

另一官媒上證報中國證券網今日引述券商天風證券研究報告，指「茅台是好酒，消費力最具競爭力」，或許便是要為股民對茅台的憂慮降温。

港股走向與A股息息相關，股民入市要退進有據，看來還是要趕緊學會看懂內地官媒、監管層的指揮捧。

撰文：劉德斌

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