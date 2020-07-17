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【國泰危機】國泰料半年虧損99億元　相當於資本重組逾4分之1

金融經濟 12:20 2020/07/17

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國泰預告上半年虧損99億元﹐相當於390億元資本重組計劃的4分之1。

國泰航空 （00293） 更新盈警內容，國泰董事局最新預計，集團於今年上半年將錄得股東應佔淨虧損約99億 元，而2019年同期國泰溢利13億元。國泰曾於5月披露，首4個月國泰和國泰港龍虧損45億元，但最新更新財務支出，令半年預期虧損急擴大。國泰本周通過390億元資本重組方案，最新預測半年虧損已相當於資本重組逾4分之1規模。

國泰解釋，該虧損包括約24億港元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。

券商大和日前估算，國泰今年虧損達160.7億元，明年再虧損72.1億元。

6月客運跌99%　8月營運10%航班

另外，國泰同時公布，6月國泰航空與國泰港龍共載客27,106人次，按年下跌 99.1%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，7月整體運力調整為約7%，惟有關計劃會因政府防疫措施將進一步收緊或放寬而調整。目前，國泰預期於8月可運作10%的正常航班班次，會繼續評估為顧客於未來數月增加航班班次及目的地的可行性。

（不斷更新）

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香港股票 盈警 國泰航空（00293） 國泰航空

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