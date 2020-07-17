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印度電訊商宣佈自行開發5G網絡　計劃明年部署

科技 12:34 2020/07/17

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最近，印度電訊商公開表示，計劃自行研發5G技術，並在明年進行部署。

近年5G網絡逐漸普及，各國都積極發展5G建設以搶佔商機。最近，印度電訊商公開表示，計劃自行研發5G技術，並在明年進行部署。

近日，印度信實工業集團董事長Mukesh Ambani宣佈，公司旗下的電訊公司Jio Platforms，將會設計及開發一套全新的5G系統，一旦建立頻譜就可進行測試，最快會於明年進行部署工作。

<<【押重印度】Google宣布投資100億美元　看好印度數碼經濟

<<【科技抗疫】印度法院允許司法部門透過WhatsApp、Telegram 發傳票

Mukesh Ambani在股東大會上表示，是次開發5G系統將會100%採用本土技術研發，公司目前網絡正採用融合的全 IP 架構，因此工程師可將 4G 升級到 5G。事實上，早於今年3月份，已傳出該公司計劃研發5G網絡的消息，報導更指，該公司已開發自家的4G和5G設備。

Jio Platforms為目前印度最大的電訊商，直至今年3月份為止，已擁有3.88億名手機用戶，佔印度總手機用戶的3成以上。計劃未來3年內達到10億以上的用戶。最近Google更表示，將向Jio Platforms投資45億美元（約348億港元），用於開發新智能手機產品。

責任編輯：李寶如

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