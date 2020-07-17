【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭　以二戰為鑑

▲ 橋水基金創辦人達利奧撰長文憂中美經濟戰會引起戰爭。

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）在社交平台撰8000字長文評論，中國、美國目前未見武裝衝突，但形容戰爭前哨往往是經濟戰，達利奧並引用1930年代二次大戰前的歷史走勢作比較，認為思考各國互施經濟制裁，對思考未來很重要。

達利奧指出，1930年代各國互相經濟制裁，以為對未來局勢有利。他寫道，「因為中美現處於經濟戰爭，可以想像或演變成戰爭，我從未經歷經濟戰，因此研究過去歷史案例情況」，發現在當時戰爭醞釀期，各國轉向貿易保護主義、提高關稅，期望保護國內企業和工作崗位，應對大蕭條後經濟危機。

當保護主義反加劇經濟弱勢後，各國繼而轉對他們保護對象提供利益，換取他們政治上支持，「唯一已知的是，戰爭一開始就會非常痛苦，甚至是毀滅性。戰爭的失敗通常會導致財富和權力的徹底消亡。」

他又形容，在1930年代，嚴重的經濟衰退，若伴隨巨大貧富差距、巨額債務以及無效的貨幣政策，會形成「可燃組合」，令國家內部發生重大衝突和革命性變化。

達利奧也特別指，嚴重自然災害，如乾旱、洪水和瘟疫，可令經濟困境加劇，與其他不利形勢結合，會帶來大衝突時期。

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