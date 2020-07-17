FBI調查黑客入侵 特朗普：會繼續用Twitter

社交平台Twitter網絡安全再度惹關注。Twitter周三爆出黑客大規模入侵美國名人的帳戶，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）、「股神」巴菲特（Warren Buffet）等都中招。美國聯邦調查局（FBI）表示已介入調查。而未有中招的的總統特朗普則表示，會繼續使用Twitter。

FBI表示，Twitter遭黑客入侵一事，涉及詐騙虛擬貨幣比特幣（bitcoin），呼籲民眾不要輕易受騙。

大批帳戶遭黑客入侵 我們可怎保護自己？

唯獨特朗普帳戶沒遭入侵 官員：因做足安全保護

美國參議院商業委員會主席威克（Roger Wicker）信Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey），要求多爾西下周到國會作供。

大批名人及企業帳戶周三遭黑客入侵，發帖文呼籲民眾以比特幣捐款，更稱可獲雙倍金額回贈。法新社引述有科技網站指，黑客共成功騙取有12.8個比特幣（近86萬港元）。

黑客騙近86萬！入侵奧巴馬、蓋茨等Twitter發帖詐騙

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《紐約時報》報道指，特朗普是為較具影響力的Twitter用戶，但今次黑客並沒有入侵其帳號，引起大眾好奇。特朗普周四透過發言人表示，特朗普的帳戶安全，會繼續使用其Twitter帳戶。

有官員向《紐約時報》表示，特朗普在過去曾遭黑客入侵後，特朗普的帳戶已使用特殊的鎖鑰保護模式，以加強帳戶安全。

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責任編輯：楊心悅