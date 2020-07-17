新地12商場推外賣自取折上折 特設專線提供外賣資訊

近日疫情反覆，在政府最新的防疫措施下，食肆除了要收緊限聚人數外，晚上更禁止堂食，只准外賣。有見及此，新地旗下東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、life@KCC及錦薈坊等12個商場聯同近200間場內食肆即日起推出「外賣自取折上折」，部分場內食肆提供外賣自取更抵至6折！The Point by SHKP 會員更可享外賣美食券及免費泊車優惠，外賣回家安心抗疫之餘更兼盡享著數。

即日起The Point by SHKP 會員可憑低至100積分或於指定商場即日消費滿$100，即可換領$10外賣自取美食券，即時全單減$10，美食券可於東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心及錦薈坊6個商場使用。除此之外，商場多間食肆都提供外賣自取優惠，其中新蒲崗Mikiki「龍皇」於6時後可享全單8折；北角匯的「牛牛日式火鍋放題」亦推出$68 起「一人前火鍋外賣套餐」，回家來一場一人火鍋特別浪漫。北角匯另推晚市外賣自取「10倍積分賞」，會員於北角匯指定食肆外賣自取消費滿$100，可獲贈額外10倍積分！

為了方便各位查閱餐廳餐牌及優惠，新地商場亦貼心推出「WhatsApp外賣自取專線」，整合近200間場內食肆外賣自取服務懶人包,，一個短訊可迅速瀏覽，省時省力，叫外賣就加倍輕鬆！

▲ 北角匯推「外賣自取滋味回贈」帶動外賣生意。

▲ 新地12商場推外賣自取優惠，The Point by SHKP會員可換領$10外賣自取美食劵，適用於東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心及錦薈坊。

(資料由客戶提供)