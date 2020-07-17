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【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高

環球社會熱點 11:41 2020/07/17

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根據路透社統計，美國再增超過7.7萬人確診，突破單日確診增幅。

美國的新冠肺炎疫情惡化，根據路透社統計，美國再增超過7.7萬人確診，突破該國單日確診增幅。美國單日內增近1,000人死亡，專家更警告隨著住院人數飆升，死亡人數或再急增。

【美國疫情】失業救濟金刺激經濟 消費多過疫症前

【美國疫情】封城抗疫精神崩潰？吸毒死亡人數創新高

路透社報道，美國在周四增加77,217宗病例，已打破上周五（10日）有69,070宗病例的記錄。根據路透社統計，美國在6月平均每日增2.8萬宗病例，但7月至今平均每日增57,625宗病例，反映7月疫情大幅升溫。

美國三州的單日確診增幅也創新高，德州增逾1.5萬宗，佛羅里達州增近1.4萬宗，而加州也增近1萬宗。美國增至超過13.8萬人死亡，周四再多969人死亡，為該國自6月10日以來最高的單日死亡數字。

【美國疫情】納瓦羅攻擊福西 白宮反割席撐福西

【美國疫情】華府抗疫有分歧 福西反駁指控不尋常

美國於4月的疫情高峰期，平均每日有2,000人死亡，死亡人數其後隨疫情降溫而回落，於5月平均每日有1,300人死亡，於6月再進一步降低至每日約800人死。

但由於美國在復課及於公共場所戴口罩等問題上的分歧擴大，導致疫情更難受控。專家警告，美國近期的確診數字不斷創新高，而且多州住院人數增幅驚人，美國的死亡人數或會再度急增。

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責任編輯：何穎兒

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