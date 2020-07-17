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蘋果成巴郡疫情危機功臣　美股自3月觸底巴菲特單靠蘋果進帳3100億元

金融經濟 10:54 2020/07/17

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蘋果成巴郡疫情危機功臣　美股自3月觸底巴菲特單靠蘋果進帳3100億元

新冠肺炎疫情持續，股神巴菲特 （Warren Buffett） 的巴郡於能源、保險股中失利，而仍能安然度過新冠肺炎危機，最大功臣就是蘋果（美：AAPL）。自美股3月觸底，巴菲特單靠蘋果一股，就進帳400億美元（約3100億港元）。

單是過去1個月，蘋果股價升逾1成，全年累計升逾32%。

巴郡於2016年5月購買第一批1000萬股蘋果股票，往後幾年持續增持，目前已增至2.45億股，現有價值逾950億美元，成為蘋果的第2大股東。根據2019年年度信函中的披露估計，巴郡的蘋果股份成本約為350億美元。

巴菲特2月接受CNBC訪問時表示，蘋果可能是他所知道世界上最好的生意，並不認為蘋果是股票，而是其第三項業務，僅次保險及鐵路業務。

CFRA Research的分析師Cathy Seifert表示，如果巴菲特堅持只買入價值型股票，那組合無法達到現在的表現。

巴郡此前公布首季業績，錄得經營利潤58.7億美元，按年升5.7%；計入其所投資的股票賬面損失後，淨虧損高達497.5億美元（約3880億港元），而巴菲特近期投資表現平平，加上積極做善事捐出不少財富，使他從彭博富豪榜上排名降至第8。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 巴菲特 新冠肺炎

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