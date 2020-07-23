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【張震遠罪成】張震遠詐騙證監會罪成囚4年　梁振英政府時任行會成員

即市財經 15:10 2020/07/23

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前行會成員張震遠被裁定兩項詐騙罪成，囚4年。

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監蔡達英瞞騙證監會，上星期被裁定串謀詐騙及欺詐等兩罪成。法官裁決指，污點證人蔡達英證供可靠，認為張震遠和他兩人之間有協議地瞞騙證監會，今日（23日）判刑，張震遠被判囚4年，蔡達英囚1年。

首項控罪，張震遠被指在2012年至13年，與商交所時任財務總監蔡達英串謀，隱瞞商交所的財務狀況，令證監會沒有撤回給予商交所在香港提供自動化交易服務牌照（7號牌）。

另一項控罪，張震遠被指於2013年4月意圖詐騙誘使佳富達財務交出3,000萬元貸款。

蔡達英早於2018年認罪，並轉為污點證人，並商交所每在截數前會大額存入資金，推高結餘，但其後快速轉走資金。

法官指張自辯時稱沒有動機誇大資金水平，指證監會曾多次給予寬限，不認為自動化交易許可會被撤回，惟張透露當時忙於籌集資金，顯示張知悉商交所財困，亦為保留自動化交易許可而多次借貸。法官最終接納蔡為誠實可靠的證人，認為兩人之間存有協議。

法官又指，就另一項欺詐罪，張辯解借貸協議的細節是由蔡草擬，惟事主吳海璇作供時，指稱張與他直接商討，蔡亦供稱他沒有草擬或商討過有關的借貸協議。

張的代表大律師求情時指，案件沒有造成實際經濟損失，指張出於一時固執，認為商交所能為香港帶來利益，因而犯案；代表律師另呈上11封求情信，包括行會成員羅范椒芬指張曾獲特首林鄭月娥讚揚為最佳公僕。立法會議員石禮謙亦指張於市區重建局工作時，盡心為香港社會服務。

張震遠曾協助梁振英參選行政長官，在梁振英上任後獲委任為行政會議成員，但翌年因商交所財困事件辭任。

相關文章：

涉瞞騙證監會張震遠被控串謀詐騙　法官押後至7月中裁決

金融監管機構 梁振英 張震遠 證監會 行政會議

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