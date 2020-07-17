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蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出

科技 10:40 2020/07/17

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蘋果（Apple）率先預覽全新的Emoji和Memoji表情符號，包括口罩、珍珠奶茶及跨性別符號等全新表情，為用戶提供更多選擇，將於今年秋季正式推出。

為慶祝一年一度世界Emoji日（World Emoji Day），蘋果（Apple）率先預覽全新的Emoji和Memoji表情符號，包括口罩、珍珠奶茶及跨性別符號等全新表情，為用戶提供更多選擇，將於今年秋季正式推出。

Apple每年都會在iOS系統推出一系列的新emoji，今年亦不例外，iOS 14將會新增珍珠奶茶、掐指手勢、迴力鏢、跨性別符號、渡渡鳥、海狸、俄羅斯公仔、硬幣、肺、心臟和墨西哥粽等多款Emoji。

除了新增多款Emoji之外，蘋果亦為Memoji添加更多不同配飾及形象，並透過調整面部表情和肌肉結構，令 Memoji 和 Memoji 貼圖更生動活潑。系統亦將提供11款全新髮型，包括男士髮髻、頂髻、分側界髮型、波浪捲髮，甚至提供漸層髮型的選項。

另外亦有19種全新頭飾造型 ，包括頭巾、絲巾、單車頭盔、護士帽和泳帽等，並新增口罩選項 ，用戶可自行配上不同顏色。此外，系統亦加入3款全新Memoji貼圖 ，用戶可以向好友傳送擊拳、臉紅或擁抱表情，進行更多不同互動。

蘋果表示，上述更新內容會於今年秋季，隨著iPhone、iPad、Mac和Apple Watch的軟件更新一同推出。

<<【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji

<<周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應

責任編輯：李寶如

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