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【華為5G】美國FCC著手草擬可疑通訊設備名單　進一步向華為中興施壓

金融經濟 09:48 2020/07/17

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美國FCC周四全票通過決議，開始草擬通信設備制裁名單，包括華為、中興通信。

彭博報道，美國聯邦通信委員會（FCC）周四（16日）全票通過決議，就如何制定可疑設備清單徵詢公眾意見，開始草擬一份被認為存在安全隱患的通信設備名單，繼續限制華為和中興通訊 （00763）

FCC早前已經將華為和中興通訊列為國家安全威脅，並指不能將聯邦補貼用於購買或維護華為和中興通訊生產的設備。

根據美國總統特朗普於3月份簽署的法案，名單中將包括華為和中興通訊提供的設備和服務，FCC還將聽取安全機構的建議。

FCC民主黨委員Geoffrey Starks指，該決定是委員會為消除不信任設備而邁出的又一步。但需要一個更廣泛，更具凝聚力的計畫來開發和支持替代方案。

他又呼籲，國會為可能需要拆除華為設備的小型電信運營商提供資金。

相關文章：【華為5G】蓬佩奧稱將限制華為部分員工簽證　華為：不公正及武斷

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