【中芯科創板】中芯A股高位回吐　較H股仍大幅溢價逾1.8倍

中芯A股（滬：688981）昨首日上市較招股價大升2倍後，今日無以為繼，截至9時半，A股報78元人民幣，跌6%，與昨日最高位95元人民幣相比，已下跌18%。根據規定，中芯A股上市首5個交易日，不設升跌幅限制，5日後限制在20%。

而中芯H股（00981）走勢則相反，昨日急挫25%後，今日低位反彈，最新報29.9元，升4%，成交額25.7億元。現時中芯A股折合約85.6港元，較H股大幅溢價1.86倍。

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根據中芯早前發出通告指，以招股價27.46元人民幣計，對應公司2019年度扣除非經常性損益前的攤薄後市盈率（全額行使超額配售選擇權之後）為113.12倍，高於截至2020年7月4日（T-3日）中證指數發布的行業最近一個月平均靜態市盈率46.17倍。若以現價78元人民幣計，最新仍高達320倍。

國信證券昨發表報告指，中芯比A股股王貴州茅台(滬：600519)更珍貴，認為它和該國產名酒一樣，不可被替代，也無法複製，不能參考其他國際半導體代工廠的估值。中芯的14nm產品須經過500多道工序，內地直至2019年才首次產生14nm。因此從社會必要勞動時間角度看，中芯價值可和茅台相提並論。

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該行又形容，中芯已成功建立極高的競爭門檻，和茅台酒一樣具相當的加價能力。由於中芯在內地市場是不可或缺的無價之寶，估值超過全球龍頭台積電也是有可能的。