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【港股市況】恒指升118點企25000　夜期早段續向好升25點（不斷更新）

金融經濟 17:21 2020/07/17

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【港股市況】恒指黑期升約130點　道指期貨升90點（不斷更新）

美股下跌，中美關係愈趨緊張，美國申領失業救濟的數據差過預期，加上美國銀行（美︰BAC）增加40億美元信貸損失撥備，道指連升4日後跌135點。恒指高開171點，開報25142點，重上25000點水平，恒指全日升118點，成交縮至1295億元。

【港版納指】恒指公司下周一發布「科技指數」系列

【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭　以二戰為鑑

【小店經濟】內地力推小店經濟SaaS股受惠　中國有贊微盟尾市發力　分別收漲20%和10%

【17：21】恒指夜期開報25170點，最新報25182點，升25點，高水93點。

【16：10】恒指收報25089點，升118點，重上二萬五。國指收報10203點，升70點。主板成交縮至1295億元。恒安 （01044） 升逾7%，為表現最好藍籌股；堡獅龍Bossini （00592） 飈3成。本港地產股逆市向下，新世界 （00017） 、信置 （00083） 跌1%。

【16：00】恒指U盤前升150點，報25121點。

【15：34】恒指尾市升近200點，報25164點。

【15：23】美團點評 （03690） 再升逾2%，報189元，美團午後一度無升跌。

【15：18】恒安 （01044） 升7.7%，高見67.25元，為升幅最大藍籌股。

【15：13】上證最終收升0.1%；深證升0.9%；創業板指升0.6%。

【14：55】平安好醫生 （01833） 升1.8%，高見116.9元。花旗上調平安好醫生目標價62%至150元，維持「買入」評級。阿里健康 （00241） 升3.3%，高見20.45元。

【14：18】恒指回升至25100點水平，最新報25113點，升142點。

【14：02】恒指午後曾低見25015點。恒指最新報25072點，升102點。

【13：58】本港地產股下跌，恒地 （00012） 跌0.7%；新地 （00016） 跌1.1%；新世界 （00017） 跌1.3%；信置 （00083） 跌0.6%；長實 （01113） 跌1.3%。

【13：51】美團點評 （03690） 升幅全消，最新報185.1元，無升跌。

【13：37】滙豐 （00005） 轉跌0.1%，報37.15元；友邦 （01299） 跌0.5%，報72.25元。

【13：36】上證跌逾0.8%，深證跌逾0.5%，創業板指跌逾1%。

【13：33】大市升約70點，再試25000點水平。

【13：27】大市午後升幅收窄至約百點，騰訊 （00700） 升幅收窄至1.8%，報522元。

【騰訊股價】騰訊6月續稱霸全球手遊收入榜 《荒野亂鬥》入十大

【13：24】堡獅龍Bossini （00592） 升幅擴大至近一成，高見0.295元。

【13：03】國泰 （00293） 跌1.5%。國泰更新盈警內容，國泰董事局最新預計，集團於今年上半年將錄得股東應佔淨虧損約99億 元，而2019年同期國泰溢利13億元。

【國泰危機】國泰預告半年虧損99億元　相當於資本重組逾4分之1

太古發盈警料上半年錄經常性虧損 國泰應佔虧損料達45億元

【13：00】港股午後初段升逾百點，惟升幅略為收窄。恒指升136點，報25107點。

【12：45】恒指黑期於港股中午休市時段升約130點，報25086點，道指期貨報26606點，升53點。

【12：00】恒指半日升152點，中午收報25123點，企25000點水平。新經濟股反彈，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別升逾2%。

【11：49】恒指中午收市前升幅收窄至不足100點。

【11：43】神州租車 （00699） 升17.8%，高見3.04元。

【11：35】上證半日報3193點，跌0.5%，深證報12963點，跌近0.3%，創業板指報2635點，跌0.4%。

【11：33】京東 （09618） 升3%，高見244.2元。京東宣布，與沃爾瑪聯、騰訊  （0070）  合舉辦的全渠道88購物節，昨日正式啟動。

京東夥騰訊、沃爾瑪合舉辦全渠道88購物節　股價升逾3%

【11：26】大市升幅收窄至約130點，於25100點水平爭持。

【11：02】恒指升至20天綫（約25214點）受阻，曾高見25263點，最新高位回落約100點，報25150點，升179點。

【10：56】港交所 （00388） 升幅擴大至3.5%，高見348.8元。

【10：25】恒指升幅擴大至約245點，重上25200點水平。

【10：17】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別升逾2%；小米 （01810） 升近4%。

【10：17】恒指升幅再擴大至約200點，報25169點。

【10：03】堡獅龍Bossini （00592） 升3.8%，高見0.275元；非凡中國  （08032） 逆市跌2.2%，低見0.435元。非凡中國昨舉行股東特別大會，全票通過有關收購堡獅龍購股協議、收購守則等事項，批准及授權集團董事實行其有關行動、事宜及簽署文件。

非凡中國稱疫情對綫下零售有影響　股東全票通過收購Bossini

【09：54】中興通訊  （00763） 逆市跌1.9%，低見23.15元。彭博報道，美國聯邦通信委員會（FCC）全票通過決議，就如何制定可疑設備清單徵詢公眾意見，開始草擬一份被認為存在安全隱患的通信設備名單，繼續限制華為和中興通訊。

【華為5G】美國FCC著手草擬可疑通訊設備名單　進一步向華為中興施壓

【09：50】大市升勢略為回順，恒指最新升約120點，於25100點水平爭持。

【09：47】星島 （01105） 跌近17%。公司執行董事、董事會主席兼控股股何柱國透過旗下Luckman Trading Limited與一間獨立配售代理完成配售協議，擬出售其現有1.5億股星島予若干獨立投資者，每股配售股份價為1.5元；較周四（16日）收市價折讓18%，總共涉2.25億元。

【星島賣盤】星島跌近17%　主席何柱國配股套現2.25億元 不影響賣盤進展

【09：41】中芯國際 （00981） 昨挫兩成後，股價今早反彈近4%，高見30.8元。

【09：36】新經濟股反彈，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 升1.5%；騰訊 （00700） 升1.9%；美團點評 （03690） 升2.1%；小米 （01810） 升2.7%。

【09：35】港視 （01137） 升1.2%，高見6.13元。旗下HKTVmall表示，由於近日訂單數量急增，由7月17日（周五）凌晨0時起，對單一訂單的免運費金額調整，直至另行通知。

【香港電視】HKTVmall上調免運費訂單金額至800元 周五起生效

【09：33】港股早段升幅擴大至約200點。

【09：32】重磅藍籌反彈，滙豐 （00005） 升1.2%；騰訊 （00700） 升1.6%；中移動 （00941） 升1.7%；港交所 （00388） 升1.4%；友邦 （01299） 升0.6%。

【09：26】內地3大股指高開，上證升0.1%，深證升近0.1%，創業板指升0.5%。

【09：20】恒指高開171點，開報25142點，重上25000點水平。

【09：17】人民幣兌美元中間價報7.0043，下調130點子。

【09：14】即月期指開報25167點，升247點或近1%，高水196點。

【09：11】高銀金融 （00530） 再度短暫停牌。

高銀被追債35億復牌挫逾兩成　尋求87億融資、續出售啟德用地

【09：08】人行開展2000億元人民幣逆回購操作，淨投放2000億元人民幣。

【09：02】恒指黑期升約130點，報25089點，道指期貨升90點，報26643點。

【09：00】中國3個月以來首次增持美國國債。美國財政部公布，中國5月持美債金額由1.07萬億美元增至1.08萬億美元，是持有美債金額第二多的國家。

【中美角力】中國3個月以來首增持美國國債

【08：55】由鷹君  （00041）  分拆出來的朗廷酒店  （01270）  公布2供1方式供股，籌最多10.19億元，供股價為0.95元，較上日收市價折讓13.6%。

朗廷「2供1」籌最多10.19億元　每手改為2000個股份合訂單位

【08：30】美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，預期TikTok會脫離母公司字節跳動，作為一間獨立的美國公司營運。

【TikTok】庫德洛：預期TikTok將脫離字節跳動　轉以獨立的美國公司運作

【07：55】維達國際  （03331）  公布中期業績，淨利潤9.13億元，按年增加107.5%，每股盈利76.3仙，派中期息10仙，按年增加42.9%。

【業績】維達際半年多賺1倍中期息10仙　行政總裁辭任

【07：30】道指連升4日後最多挫280點，最終跌135點，報26734點；大型科技股高位有沽壓，標指及納指跌10及76點，報3215及10473點。

港股ADR收報25148點，升177點或0.7%。恒指夜期收報25104點，升184點，高水133點，成交25,511張。

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責任編輯︰梁浩碩

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