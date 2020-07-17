【業績】維達績後跌逾2%　半年多賺1倍、行政總裁辭任

▲ 【業績】維達際中期多賺1倍 行政總裁辭任

維達國際 （03331） 公布中期業績，一如早前盈喜公布，維達中期淨利潤9.13億元，按年增加107.5%，每股盈利76.3仙，派中期息10仙，按年增加42.9%。

維達績後低開2.1%，開報30元，中午收報29.8元，跌2.8%，成交8470萬元。

按固定滙率計，維達期內總收益升0.9%至76.34億元。單計第2季收益升14.9%，其中，中國業務實現20.1%自然增長，反映明顯的復甦迹象。

受惠於木漿價格下跌及產品組合改善，上半年毛利增長32.6%至29.41億元，毛利率升10.4個百分點。經營溢利升99.6%至12.57億元，經營利潤率升8.5個百分點至16.5%。

另外，維達公布Johann Christoph MICHALSKI辭任公司執行董事兼行政總裁，以尋求其職業發展，自10月1日起生效，執行董事兼副行政總裁李潔琳將獲委任為行政總裁。

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責任編輯︰梁浩碩