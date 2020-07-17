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【業績】維達半年多賺1倍 行政總裁10月起辭任（第二版）

金融經濟 16:15 2020/07/17

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【業績】維達際中期多賺1倍　行政總裁辭任

維達國際 （03331） 公布中期業績，一如早前盈喜公布，維達中期淨利潤9.13億元，按年增加107.5%，每股盈利76.3仙，派中期息10仙，按年增加42.9%。

維達績後低開2.1%，開報30元，曾低見29.6元，尾市跌幅收窄，收報30.5元，跌近0.5%，成交1.5億元。

按固定滙率計，維達期內總收益升0.9%至76.34億元。單計第2季收益升14.9%，其中，中國業務實現20.1%自然增長，反映明顯的復甦迹象。

行政總裁麥燾表示，公司於首季已有廁紙搶購潮的經驗，現時香港市場的廁紙供應充足，呼籲市民正常購買便可。他續指，首季因搶購潮，香港市場的銷量上升，但由於存貨需時消耗，次季表現較為遜色，但上半年整體表現與預期一致，料第三季起會恢復正常的銷售節奏。

另外，受惠於木漿價格下跌及產品組合改善，上半年毛利增長32.6%至29.41億元，毛利率升10.4個百分點。經營溢利升99.6%至12.57億元，經營利潤率升8.5個百分點至16.5%。

財務總裁及公司秘書譚奕怡表示，木漿價格自去年下半年起處於較低水平，料將會保持平穩，公司目前木漿的庫存達5至6個月，較成本具可預見性。

未來，集團將會專注發展個人護理業務，內地的女性護理產品方面仍在起步階段，市場發展空間巨大。同時，公司會加強拓展高端產品。現時公司對產品的規劃為每半年至一年改良現有產品，每兩年左右推出新產品。

此外，維達公布Johann Christoph MICHALSKI（麥燾）辭任公司執行董事兼行政總裁，以尋求其職業發展，自10月1日起生效，執行董事兼副行政總裁李潔琳將獲委任為行政總裁。

今年10月起，麥燾將轉為公司非執行董事，新任總裁將由主席李朝旺的女兒、集團副行政總裁李潔琳擔任。麥燾解釋，因疫情關係，與妻子商量後決定搬回歐洲居住，與家人團聚，又稱對離開香港感到傷心。

（第二版更新個人護理業務部分）

【盈喜盈警】維達發盈喜股價升逾3%　料上半年淨利潤按年增1.08倍

維達獲渣打全球企業抗疫融資承諾提取貸款2300萬美元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 維達國際（03331）

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