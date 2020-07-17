▲ 道指跌135點港股ADR升177點 現貨金失守1800美元

道指跌135點

美股下跌，中美關係愈趨緊張，美國申領失業救濟的數據差過預期，加上美國銀行（美︰BAC）增加40億美元信貸損失撥備，拖累股價下跌，道指連升4日後最多挫280點，最終跌135點，報26734點；大型科技股高位有沽壓，標指及納指跌10及76點，報3215及10473點。

港股ADR升177點

港股ADR收報25148點，升177點或0.7%。恒指夜期收報25104點，升184點，高水133點，成交25,511張。

原油價格跌1%

原油價格跌1%。新冠肺炎疫情人數持續增加，加上油組及其盟友同意下月起降低減產規模，紐約期油收報40.75美元，跌0.45美元或1.1%。布蘭特期油收報43.37美元，跌0.42美元或1%。

美滙指數升0.2%

避險需求帶動美滙指數止跌回升，美滙指數升0.2%，報96.3。歐洲央行維穩利率，並誓言繼續提供充足流動性，歐元兌美元報1.1385；美元兌日圓報107.32。

現貨金失守1800美元水平

美元上升拖累金價表現。紐約期金收報1800.3美元，跌13.5美元或0.7%。現貨金跌穿1800美元水平，於1798美元。

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責任編輯︰梁浩碩