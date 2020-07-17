【美股收市】蘋果微軟受壓　道指連升4日後下跌逾百點

道指連升4日後下跌逾百點，大型科技股高位有沽壓，亞馬遜（美︰AMZN）曾挫逾3%及微軟（美︰MSFT）曾跌2.7%，納指跌0.7%跑輸大市，微軟及蘋果（美︰AAPL）最後低收2%及1.2%。

標指11個板塊6個下跌，資訊科技股跌逾1.2%最弱，房地產股亦跌逾1%；市場避險升溫，公用股升逾1.3%。美國10年期債價升息跌，即市曾跌穿0.6厘。現貨金跌穿1,800美元關口。

中美關係愈趨緊張，美國申領失業救濟的數據差過預期，加上美國銀行（美︰BAC）增加40億美元（約312億港元）信貸損失撥備，拖累股價下跌，美股周四開市下跌，道指最多挫280點。

本港今晨4時，道指跌135點，報26734點；標指及納指跌10及76點，報3215及10473點。Stoxx歐洲600指數收市跌0.5%。

道指成份股波音（美︰BA）挫4.9%跌幅居首，約跌63點已佔道指近半跌幅。

串流服務供應商Netflix（美︰NFLX）在周四美股收市後，公布2020年第二季財報，顯示每股收益不及市場預期，股價在收市後電子交易時段下跌超過12%。

華特迪士尼（美︰DIS）曾跌2.7%，券商Cowen預計疫情限制對迪士尼的傷害起碼持續至明年中，並把股票評級從跑贏大市，降至大市同步。

歐盟據報有意對語音助手和物聯網產品展開反壟斷調查，美國重磅科網股受壓，蘋果和Google（美︰GOOG）曾跌1.8%；爆出名人帳戶被入侵的Twitter（美︰TWTR）則一度挫4.7%。

美銀股價曾挫4.3%，主因該行宣布增加40億美元信貸損失撥備，導致調整後每股盈利按年大跌50%至0.37美元，但仍勝預期的0.27美元；盈利跌52%至35億美元。集團收入按年跌3%至223億美元，勝預期的220億美元。

摩根士丹利（美︰MS）一度升4.2%，主因上季收入按年意外增加31%至134億美元，勝預期的103億美元；調整後每股盈利按年升59%至1.96美元，遠勝預期的1.12美元。

美國上周首次申領失業救濟人數達130萬，是連續第16個星期高於100萬，差過預期的125萬。像美國航空（美︰AAL）等巨企近期相繼裁員，可能再次加劇申領情況。美航向員工預告將有大型裁員行動，並在今秋縮減超過200萬職位。

美國商務部則宣布，6月零售銷售升7.5%，優於市場預期的升5%，但低過5月的17.7%升幅。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）稱經濟出現部分復甦，但仍遠低於危機前水平，並準備採取一切必要措施。

歐洲央行維穩利率，並誓言繼續提供充足流動性，歐元先升後跌，曾升0.3%報1.1442美元，尾市倒跌0.3%至1.1381美元。

美滙指數尾市升0.3%，報96.35；日圓跌0.4%，報107.33兌1美元，每百日圓兌7.2236港元。