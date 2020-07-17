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【Netflix業績】季績弱股價跌6.5% 任命內容總監為聯席CEO

環球經濟金融 21:35 2020/07/17

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串流服務供應商Netflix（美：NFLX）公布上季業績，經調整後每股盈利為1.59美元，遜市場預期，拖累股價周四市後曾挫12%，周五開市早段跌6.5%。另外，Netflix宣布，任命首席內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）為聯席行政總裁。

期內，收入按年增25%至61.5億美元，勝市場預期60.83億美元；盈利為7.2億美元，對比去年同期為2.7億美元，遜市場預期的8.19億美元；經調整後每股盈利1.59美元，遜市場預期1.82美元。

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Netflix預期，今季每股盈利為2.09美元，勝市場預期的2.01美元。

Netflix上季新增付費訂戶達1,010萬，遠勝去年同期為270萬，亦高於市場預期820萬。不過，Netflix預期今季全球用戶僅增250萬，遠低於市場預期的530萬。

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另外，Netflix宣布，薩蘭多斯會成為公司的聯席行政總裁，薩蘭多斯未來會繼續帶領公司的內容製作。現任行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）強調，自己未有計劃在短期內離開公司。

而Netflix首席產品總監彼特斯（Greg Peters）則會兼任首席內容總監。

Netflix業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 61億 +25% 60.8億
盈利（美元） 7.2億 +366%
經調整後每股盈利（美元） 1.59 +165% 1.81

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Netflix宣布，任命首席內容官Ted Sarandos為聯席CEO。（法新社圖片）

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 業績公布 Netflix 串流

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