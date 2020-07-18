  • 31°C
香港時間 : 2020718日 (六) 10:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Netflix業績】季績弱股價收市跌6.5% 任命內容總監為聯席CEO

環球經濟金融 10:23 2020/07/18

分享：

串流服務供應商Netflix（美：NFLX）公布上季業績，經調整後每股盈利為1.59美元，遜市場預期，拖累股價周四市後曾挫12%，周五收市跌6.5%。另外，Netflix宣布，任命首席內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）為聯席行政總裁。

期內，收入按年增25%至61.5億美元，勝市場預期60.83億美元；盈利為7.2億美元，對比去年同期為2.7億美元，遜市場預期的8.19億美元；經調整後每股盈利1.59美元，遜市場預期1.82美元。

【美股業績】Johnson & Johnson股價微跌 上季盈利跌35% 

【美股業績】大摩盈利增長勝預期 早段升0.9%

Netflix預期，今季每股盈利為2.09美元，勝市場預期的2.01美元。

Netflix上季新增付費訂戶達1,010萬，遠勝去年同期為270萬，亦高於市場預期820萬。不過，Netflix預期今季全球用戶僅增250萬，遠低於市場預期的530萬。

【美股業績】美銀大手撥備盈利急挫 早段急跌3.7%

【美股業績】聯合保健收入遜預期 開市跌近1%

另外，Netflix宣布，薩蘭多斯會成為公司的聯席行政總裁，薩蘭多斯未來會繼續帶領公司的內容製作。現任行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）強調，自己未有計劃在短期內離開公司。

而Netflix首席產品總監彼特斯（Greg Peters）則會兼任首席內容總監。

Netflix業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 61億 +25% 60.8億
盈利（美元） 7.2億 +366%
經調整後每股盈利（美元） 1.59 +165% 1.81

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

Netflix宣布，任命首席內容官Ted Sarandos為聯席CEO。（法新社圖片）

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 業績公布 Netflix 串流

上一篇文章

【對馬戰鬼】扮古代日軍殲蒙古軍 PS4新作美化倭寇？

下一篇文章

【Netflix煲劇】Netflix戲邊套好？十大最高收視原創電影首揭曉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高
【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
林鄭月娥稱在美國無資產　亦不嚮往到美國
林鄭月娥稱在美國無資產　亦不嚮往到美國
新型冠狀肺炎全球疫情（07月18日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月18日 時間10:00）
【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂
【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂
【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室
【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室