【Netflix業績】上季業績遜預期 任命內容總監為聯席CEO

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串流服務供應商Netflix（美：NFLX）公布上季業績，經調整後每股盈利為1.59美元，遜市場預期，拖累股價市後挫12%。另外，Netflix宣布，任命首席內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）為聯席行政總裁。
期內，收入按年增25%至61.5億美元，勝市場預期60.83億美元；盈利為7.2億美元，對比去年同期為2.7億美元，遜市場預期的8.19億美元；經調整後每股盈利1.59美元，遜市場預期1.82美元。
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Netflix預期，今季每股盈利為2.09美元，勝市場預期的2.01美元。
Netflix上季新增付費訂戶達1,010萬，遠勝去年同期為270萬，亦高於市場預期820萬。不過，Netflix預期今季全球用戶僅增250萬，遠低於市場預期的530萬。
另外，Netflix宣布，薩蘭多斯會成為公司的聯席行政總裁，薩蘭多斯未來會繼續帶領公司的內容製作。現任行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）強調，自己未有計劃在短期內離開公司。
而Netflix首席產品總監彼特斯（Greg Peters）則會兼任首席內容總監。
|Netflix業績
|上季
|按年變幅
|市場預期
|收入（美元）
|61億
|+25%
|60.8億
|盈利（美元）
|7.2億
|+366%
|－
|經調整後每股盈利（美元）
|1.59
|+165%
|1.81
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