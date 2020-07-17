【美股午市】失業數據差科技股下滑　道指跌逾百點

美股午市續走弱，半日高低波幅僅逾200點，早前強勢的科技股領跌大市，納指曾跌1.8%遠超道指和標指的0.8%及0.9%跌幅，標指11個板塊7個下跌，資訊科技股跌逾1.2%最弱，房地產股亦跌逾1%；市場避險升溫，公用股升逾1%。美國10年期債價升息跌，即市曾跌穿0.6厘。

市場評估企業業績及經濟數據，中美關係愈趨緊張，美國申領失業救濟的數據差過預期，加上美國銀行（美：BAC）增加40億美元（約312億港元）信貸損失撥備，拖累股價下跌，美股近日升勢暫止，周四開市下跌，道指最多挫210點。

截至本港今晨1時27分，道指跌139點，報26730點；標指及納指跌15及83點，報3210及10466點。Stoxx歐洲600指數收市跌0.5%。

道指成分股波音（美：BA）跌3.8%居前，微軟（美：MSFT）跌1.9%，思科（美：CSCO）跌1.8%，VISA（美：V）跌1.6%，蘋果（美：AAPL）跌1.4%。

新冠肺炎疫情繼續困擾大市，華特迪士尼（美︰DIS）一度跌2.7%，主因券商Cowen預計疫情限制對迪士尼的傷害起碼持續至明年中，並把股票評級從跑贏大市，降至大市同步，午市暫跌1.2%。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟的人數達130萬人，是連續第16個星期高於100萬人數，並差過預期的125萬人。

經濟學家們稱，首領失業金人數之所以居高不下，是因為出現第二波裁員。由於疫情抑制需求，加劇企業破產情況，尤其是在零售業，首領人數可能會進一步增加。

美國6月零售銷售升7.5%，優於市場預期的升5%，但冠狀病毒病例重現和高失業率正威脅剛剛萌芽的經濟復甦。隨著3月中旬為減緩病毒傳播而關閉的企業恢復運營，零售額出現反彈。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)召開新聞發布會，稱經濟出現部分復甦，但仍遠低於危機前水平，並準備採取一切必要措施。

歐洲央行維穩利率，並誓言繼續提供充足流動性，歐元先升後跌，曾升0.3%報1.1442美元，午市回吐，倒跌0.2%至1.1391美元。

美滙指數午市微升0.1%，報96.18；日圓跌0.3%，報107.26兌1美元，每百日圓兌7.2288港元。

