特朗普終於簽署了法案，宣稱美國會視香港為一個與內地其他城市無差別的城市。美國主觀上怎樣看待香港是她自己之事，在具體行動上，美國卻又拿不出甚麼有殺傷力而又不自損的制裁香港方案，徒使自己陷入困局。此種後果，其實一早已被熟悉港美關係的人看穿，只是白宮中人太高估自己實力，招致了尷尬局面。

港美關係的核心當然是中美關係所決定。在過去幾年中，美國連連發動貿易戰、科技戰、新冠病毒甩鍋戰、宣傳戰，又派艦隻到南海耀武揚威，把香港也變作地緣政治經濟戰的工具。但到目前為止，美國完全討不了好，無法遏制中國的經濟增長，當美國仍陷入嚴重的負增長之時，中國第二季GDP比去年同期仍有3.2%的增長，進一步擴大了中美增長速度的差距。如此下去，正如不少評論人所言，在疫情過後，世界經濟恐怕要比之前更倚賴中國。

美國盟友虛與委蛇

美國現屆政府絕不想看到這局面，遏制中國的崛起已成其國策，她若有能力，香港會被其玩到盡，不會心慈手軟。中國似乎也充分明白美國的意圖，所以在香港問題上，會與美國針鋒相對。在中美交鋒的過程中，西方國家的取態會起到一點作用，但若以為美國的盟國會無條件地站在美國一邊，卻是錯誤得很。這些國家無一不處於經濟大衰退甚或是蕭條的威脅當中，美國也是自顧不暇，在此等態勢中，她們最不想見到的便是經濟損失。西方國家過去30多年飽受經濟停滯及收入不均所困擾，而中國卻是在40年內GDP實質增長超過35倍，整個世界既有的政經格局瀕臨大變，西方國家會不適應。這也同時提出一個意識形態上的問題，為何西方國家擁有自以為更優越的社會制度，竟表現得遠比被視為異類的中國更為差勁？西方國家對這不請自來的問題很不舒服，所以有些人對中國懷有敵意十分正常。

但意識形態在國際關係上很難抵銷得了實利的壓力，所以她們絕不想跟中國鬧翻。美國雖仍是頭號強國，但衰落的徵兆早現，諸多事情已力不從心，西方其他國家的最佳政策，便是對美國的壓力虛與委蛇，跟着美國大聲地譴責中國，包括其對香港的政策，但主要還是說說而已，行動則缺遺。是否如此，多等幾個月便知。

美國也是有苦自己知。從她過去在多國發動的顏色革命可知，這些國家早已變成爛攤子，戰禍連年，民不聊生，但美國拍拍雙手便可離去，不會負起任何責任補償別人的損失，所以我們不能假設她對香港的黑暴分子特別親厚。若美國真的有傷害到香港而又不自損的制裁，她不會手軟，問題是，她真的有此能力嗎？這涉及她有無可行的方法及制裁是否只會傷敵八百自損一千？

我過去已在不同地方指出過，對香港增加關稅並無殺傷力，香港每年輸美的本地產品不足5億美元，就算對此增加重稅，對港經濟只是搔癢。有段時間說要摧毀港元與美元掛鈎的聯繫滙率，我自己分析及與不少同行討論過後，幾乎一致認同美國根本無能為力。

港反對派所託非人

在現有機制下，有人若拿來美元或其他外幣到港投資，便須把美元或外幣最終交到金管局換成港幣，美國無權阻止金管局通過銀行用港元買入美元。倒過頭來，外資若有港元要兌回美元，美國亦無法阻止。只要在港可找到有價值的投資，自會有資金流入，香港的外滙儲備充盈，其外幣資金池遠大於資金周轉所需。若美國要沽空港元，她本身並無港元可沽，必需要付利息借入有限的港元才可行動，除了在十多年前量化寬鬆政策期間有大量熱錢湧入香港外，香港的資金已多是內地資金，不受美國控制。在此種種制約下，美國如何能衝擊到聯繫滙率？況且若如此做，對美元霸權的地位也是一種打擊，美國不會如此蠢笨。至於坊間談過的其他經濟制裁方法，一樣經不起分析，很易便走入死胡同，不贅。

在失業率高企、百業停頓，新冠疫情又每天加劇期間，美國經濟已受重創，除了打口水戰外，美國實無能力幹出甚麼事。中國儲蓄率奇高，每年新增的資本量，超過美國加上歐洲的總和，而美國生產力受制，卻乞靈於開動印鈔機製造虛火。誰可主導經濟戰，豈不一目了然？

美國總統大選在即，特朗普選情岌岌可危，聲色俱厲地打香港牌，可權充是競選工具，但香港的反對派若以此為救命草，則恐會大失所望。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 香港每年輸美的本地產品不足5億美元，加稅對港經濟只是搔癢。（法新社資料圖片）