【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？

疫情爆發之後，有幾多人無再去過髮型屋剪頭髮呢？

原來這些生活上的影響，不單止只你或我會遇得到，就連美國總統特朗普一樣受到不能染髮的困擾。事緣這樣，日前特朗普在白宮玫瑰園舉行記者會時，被在場人士發現他的頭發顏色變了，不再是以往的金黃色，而是變成銀灰色！

隨即引起網民討論，大家都在猜測這位74歲的老頭子頭髮怎麼了，是忘記了髮膠的顏色，還是染髮劑用光了。此外，亦有人留言：「似乎特朗普作出了就任總統以來最正確的決定.....不再把頭發染成橘黃色。」

看來大家都很關心特朗普的髮色。

然而，據《紐約郵報》報道，由於新冠肺炎疫情蔓延，美國理髮師和美容師停業，所以特朗普放棄染金髮而回歸銀發。不過，沒有了一頭金發，特朗普的銀灰髮色顯得有些老氣。

事實上，年屆74歲的特朗普依然很注重自己的外表，而他的頭髮亦經常受到外界關注。如他去年6月出席維珍尼亞州教會舉行的一個悼念活動，突然以All Back頭示人，金色頭髮全部往後梳，與平時顯得極為不同。即成為市場焦點，大家紛紛討論，不少網民更稱讚他的新髮型較好看、有朝氣。不過這個All Back僅只出現過一次，然後....就再未見過了！

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！