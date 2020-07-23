【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】近年馬拉松焦點 碳板跑鞋新世代

Nike自2018年推出 Vaporfly 4% 跑鞋之後，不少跑友開始留意配有碳纖維板的跑鞋（碳板鞋）。這也難怪，不少職業跑手及業餘跑手穿上這雙鞋之後，就不斷創下PB (Personal Best，個人最佳時間)。在2018年柏林馬拉松，馬拉松世界紀錄保持者Eliud Kipchoge就穿上4%創出2小時1分39秒的新世界紀錄，在2019年芝加哥馬拉松，同樣來自肯雅的女跑手Brigid Kosgei則穿上Vaporfly Next% 打破塵封超過15年的女子馬拉松世界紀錄。小弟跑過三站六大馬（六大馬拉松：東京、柏林、波士頓、芝加哥、紐約及倫敦），恰巧其中兩次都能與破紀錄的跑手同場，實在「與有榮焉」。

碳板跑鞋鞋底設計在於跑手雙腳落地後，立刻得到更多力量推動向前，有跑友講笑說，穿上「彈弓鞋」後，當你跑馬拉松經過水站，也不能停下來！當年小弟為了一嘗「彈弓鞋」的滋味，在柏林馬拉松展覽會場有關品牌檔口排隊，試穿4% 跑鞋，一穿上就覺得特別，彈力十足，雖然覺得250歐元定價太貴及感到「肉赤」，但有幸身邊另一半贊助送上，便毫不猶豫穿上這雙鞋參與柏林馬了，比賽沿途更感覺不錯呢。當然一買新鞋過兩天就穿上參加比賽這做法，實在不建議大家模仿，因為始終未「開鞋」，即雙腳很難一時三刻適應新鞋，這樣很容易抽筋或受傷。建議大家買新鞋後，要跑上幾次累積數十公里「開鞋」，這樣就可減低一定受傷風險，跑步亦會更順暢，創造紀錄的機會大增。

在疫情前的主要馬拉松賽事，大家可以看到位於前列的跑手都穿上Nike的碳板鞋，齊齊穿上同一顏色跑鞋的一幕甚為壯觀，可見碳板鞋的熱潮。Nike為了展示碳板鞋的實力，更在去年特別為Eliud Kipchoge 安排一場跑賽，穿上當時未正式出街的Alphafly Next%，結果Eluid以1小時59分40秒完成馬拉松距離，成為首位在兩小時之內跑畢馬拉松的跑手，震驚全球。由於該跑賽並非公開賽事，全程亦有不同領跑員輪流以一定速度帶跑，因此Eluid的時間不被確認為正式世界紀錄。國際田徑聯會 (IAAF) 自此陸續收到不少碳板鞋造成不公平的投訴，特別是其他品牌贊助的跑手，雖然IAAF最終沒有禁止運動員穿上有關鞋款，但碳板鞋已造成跑界的一定迴響，日後專業比賽或對新鞋有更高嚴格的要求。

即使如此，亦無阻各大波鞋品牌生產不同的碳板鞋。近幾個月，三大跑鞋牌子Nike 、Adidas及Asics分別推出跑鞋Alphafly Next%、Adidas Adizero Pro及Metaracer「搶灘」，相信不少跑友都心思思想買，希望穿上之後能夠跑快一點進步神速，但這些「神鞋」其實未必個個都適合，稍有不慎或操之過急，反而容易受傷，大家要多加留意。

自穿上Vaporfly系列小弟就迷上碳板鞋，透過4% 及Next% 跑鞋亦破了不少個人紀錄，小弟亦忍不住買入Metaracer，看看兩大品牌的分別。Metaracer有點像同品牌的「虎走」系列，初初穿上還不太慣，鞋亦較Vaporfly Next%重，但慢慢亦逐漸適應，現在感覺亦頗爽的，有穿開「彈弓鞋」的朋友不妨試試。有台灣跑步朋友跟我說，穿上Adizero Pro感覺包覆感很好，完全不會讓Vaporfly Next%比下去，穿上去亦有放鬆感覺，是配速跑、間歇跑或半馬鞋的好選擇，適合喜歡硬底但不適應厚底的跑友。至於Alphafly Next%，有跑友覺得穿上後與Vaporfly Next% 很不同，認為新鞋對跑手的足弓及腳跟力量要求甚高，適合sub3或更強的專業跑手，有興趣的朋友在購入前要多加留意。

▲ 2018年柏林馬拉松，Nike新推出的Vaporfly 4%跑鞋成為賽事展覽會場焦點，筆者亦深深被檔口吸引，成功「入坑」。

▲ Asics 最近推出首對碳板跑鞋Metaracer，在港開賣首天多個尺碼已火速售罄，可見碳板鞋熱潮的威力。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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