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【抖音海外版】TikTok據報8億美元購買Google雲服務 為期3年

金融經濟 23:03 2020/07/16

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據外電報道，TikTok去年斥8億美元購買Google雲服務。

外電報道，抖音海外版TikTok與Google在去年5月與簽署了一項為期3年的協議，後者將為TikTok提供雲服務。TikTok同意在此期間，為Google的雲服務支付至少8億美元（62.4億港元）。TikTok為抖音母公司字節跳動僅在於中國境外推出的應甪程式，其內容大致上與抖音一樣。

早在2017年，Google亦與Snapchat連續5年簽署了類似的20億美元協議。作為中國公司的應用程式，TikTok近日屢被指存在安全風險。目前TikTok在印度已被列入黑名單，據報美國亦計劃效法印度禁止TikTok。

在港區國安法實施後，包括Google、Facebook和Twitter在內的國際科技公司，已宣布暫停處理香港執法機構提出的用戶數據相關請求 。另一方面，TikTok亦宣布撤出香港市場，並以抖音作為替代。

相關文章︰【TikTok】TikTok於香港App Store、Google Play下架　「抖音」未見跡影

【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）

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