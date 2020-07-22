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【品水師教飲水@iM網欄】健康謬誤 醫生話: 飲礦泉水會生腎石？

名人薈萃 08:02 2020/07/22

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標題是筆者演講時常被問到的問題，飲礦泉水真的會導致生腎結石嗎？

細心想想，這說法有點奇怪，為甚麼循食物吸收礦物質沒問題、飲牛奶沒問題、吃補充劑也沒事，唯獨飲礦泉水會生腎結石呢？ 世界上有成千上萬的礦泉水，礦物質含量都不同，有含量較多的超硬水、硬水。也有含量較少的軟水、超軟水。這說法太「一竹篙打一船人」了。 醫生並不是水的專家，而且太忙了，或許沒有時間了解世界礦泉水的行情狀況。

WHO及NCBI的平反

就此問題，我們看看一些世界權威組織的說法。世衛衛生組織(WHO)在2009年發表一份名為「Calcium and magnesium in drinking-water」的報告，闡釋了礦物質的吸收與患腎結石的關係，要視乎礦物質攝取旳途徑，報告確立循飲水攝取鈣質可以減低患腎結石的風險，因為鈣質在小腸可以預防草酸的結合，起保護作用，而草酸就是腎結石的雛形。

此外，美國國家生物技術資訊中心 (NCBI) 亦在1997年公佈一項臨床試驗的結果，他們邀請了男性及女性腎結石患者各20名，與及男性及女性健康志願者各20名參加了這項臨床試驗，參加者首先連續3天飲用礦泉水後收集24小時尿液，然後轉飲自來水，同樣收集24小時尿液作對照，每個參加者重複以上測試最少兩次，結果發現飲用礦泉水比自來水更有效排走草酸鹽和草酸鈣，當中9名男性腎結石患者的效果尤其明顯，而這項研究的結論是礦泉水應被考慮用作治療或預防腎結石病之用。

所以，飲用礦泉水不但不會導致腎結石，更可預防患病。如果再聽到有人「冤枉」礦泉水，請轉發這篇文章，澄清一下這健康上的知識。

附上WHO及NCBI相關報告的連結。

WHO – Calcium and magnesium in drinking-water

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241563550/en/

NCBI - Effect of mineral water containing calcium and magnesium on calcium oxalate urolithiasis risk factors

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9096270/

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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撰文 : 李冠威 Ivan Lee、編輯：邊婕

欄名 : 品水師教飲水

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