【品水師教飲水@iM網欄】健康謬誤 醫生話: 飲礦泉水會生腎石？

標題是筆者演講時常被問到的問題,飲礦泉水真的會導致生腎結石嗎?

細心想想,這說法有點奇怪,為甚麼循食物吸收礦物質沒問題、飲牛奶沒問題、吃補充劑也沒事,唯獨飲礦泉水會生腎結石呢? 世界上有成千上萬的礦泉水,礦物質含量都不同,有含量較多的超硬水、硬水。也有含量較少的軟水、超軟水。這說法太「一竹篙打一船人」了。 醫生並不是水的專家,而且太忙了,或許沒有時間了解世界礦泉水的行情狀況。

WHO及NCBI的平反

就此問題,我們看看一些世界權威組織的說法。世衛衛生組織(WHO)在2009年發表一份名為「Calcium and magnesium in drinking-water」的報告,闡釋了礦物質的吸收與患腎結石的關係,要視乎礦物質攝取旳途徑,報告確立循飲水攝取鈣質可以 減低患腎結石的風險 ,因為鈣質在小腸可以預防草酸的結合,起保護作用,而草酸就是腎結石的雛形。

此外,美國國家生物技術資訊中心 (NCBI) 亦在1997年公佈一項臨床試驗的結果,他們邀請了男性及女性腎結石患者各20名,與及男性及女性健康志願者各20名參加了這項臨床試驗,參加者首先連續3天飲用礦泉水後收集24小時尿液,然後轉飲自來水,同樣收集24小時尿液作對照,每個參加者重複以上測試最少兩次,結果發現飲用礦泉水比自來水更有效排走草酸鹽和草酸鈣,當中9名男性腎結石患者的效果尤其明顯,而這項研究的結論是 礦泉水應被考慮用作治療或預防腎結石病之用。

所以,飲用礦泉水不但不會導致腎結石,更可預防患病。如果再聽到有人「冤枉」礦泉水,請轉發這篇文章,澄清一下這健康上的知識。

附上WHO及NCBI相關報告的連結。

WHO – Calcium and magnesium in drinking-water

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241563550/en/

NCBI - Effect of mineral water containing calcium and magnesium on calcium oxalate urolithiasis risk factors

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9096270/

作者_品水師 李冠威 (Ivan)簡介: 香港首席品水師,Aqua House 創辦人,國際品水大賽評委,曾任銀行管理層,有感大眾對水普遍存在誤解,棄年薪百萬工作,全身投入推廣飲好水文化,灌輸正確知識,為大眾提供免費飲水諮詢服務。

