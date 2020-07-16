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【中期業績】大眾金融少賺45%中期息削四成 看淡下半年前景

金融經濟 23:02 2020/07/16

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大眾金融上半年少賺45%，派中期息每股3仙

大眾金融 （00626） 公布上半年業績，期內淨利息收入倒退12%，撥備同時增加21%至1.2億元，拖累集團純利大幅倒退45%至1.4億元。集團宣布派發中期息每股3仙，按年跌40%。

集團解釋，淨利息收入的減少主要由於貸款需求放緩，及低利率環境下淨息差收窄所致。不過，期內集團來自股票經紀、外匯收益及其他業務所得的其他營業收入，則增加8.3%至1.3億元。

資產質素方面，集團上半年已減值客戶貸款對總客戶貸款比率維持0.76%，其中大眾銀行及大眾財務分別為0.32%及2.33%。

展望下半年，集團預計香港及中國內地的經濟前景和經營環境將更富挑戰性，預期香港經濟復甦步伐緩慢，在一段長時期內，本地生產總值會緩慢增長，失業率亦會高企。

集團料下半年消費貸款的信貸費用將維持在較高水平，而企業投資或業務擴展及個人消費的風險取向在短期內維持保守，中港貸款需求及貸款增長勢頭疲弱。另外，隨著虛擬銀行的出現，預期香港銀行及金融業界的競爭加劇，這將繼續對銀行及金融產品的定價構成壓力。

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