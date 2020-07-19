【宏智‧藝‧力@iM網欄】第三波疫情來襲 網上學習新趨勢（上）

由第一波疫情至今，已經半年時間，正當疫情穩定下來，大家生活漸漸回復正常之時，第三波疫情突然來襲。

除了工作受影響，對已長期停課的學生亦帶來重大影響。不論補習社、音樂中心，甚至學校，為了保持學生的學習進度，紛紛開始使用網上學習模式，為學生提供課堂。對老師、學生和家長 來說，這個新學習模式都需要時間鑽研和學習使用，然而網上學習在地域較廣的國家，早已是流行的學習模式。

回想二十年前，在香港沒有老師教授我想學習的步操敲擊樂，網絡又不及現在發達，在網上找到相關教材幾乎是零。當年啟蒙老師建議我在網上找《Blue Devils》，《The Cavaliers》樂團的比賽片段，平均一天才能找到三、四條影片觀看。相反，現在在Youtube用一個相關詞搜尋，便有數百條片段觀看。

畢業後，為了學習，我在網上看到的「步操小鼓」技巧，曾出國參加訓練營學習。但對長遠學習來說，找一個老師學習最為有效，於是我透過電郵聯絡當年美國鼓號樂團（Santa Clara Vanguard）的步操敲擊樂 總監Murray Gusseck，希望跟他學習。當時才知道，網上授課在美國非常流行，因為地域廣，住在西岸的人，不能找東岸的老師親身授課，他們為了跟隨心儀的老師，會以網課形式學習。

網上學習和親身學習各有利弊，親身私人授課最為常見，老師能直接用肢體輔助學生，互動性強。 以班制親身授課，因人數多和時間所限，一般會統一一套方式教授，未必所有學生都能全面吸收。 在未能親身授課的情況下，私人的網課、班制網課和影片教學都是可行的選擇。

過往數開始於網 上視像授課，出現了一個意想不同的狀況，以往在班內較沉默的同學，在網課時變得主動發問，老師可以針對同學情況為他解難。以往在課內不太專心的同學，在網課卻非常專心上課，可能在鏡頭面前，同學感覺老師一直留意著自己的表現。以上情況，令同學的學習進度比課內學習走得更快。在視像教學方面，由於老師未能親身接觸到同學，需要用言語描述肢體動作、觸感等等這些以往可以親身協助同學的動作。因此老師需要多思考如何形象化想表達的事情，描述得愈仔細，同學能理解的機會愈大。

此外，在網課期間，大部份時間會進行「跟隨」和「模仿」老師的示範，這也是網課的重點，同學能在老師面對面示範的情況下，直接模仿動作。畢竟模仿是我們與生俱來的能力，在未能了解語言前，我們都是從模仿中學習。視像教學未必人人適用，正如每位學生的有效學習模式也不同，但只要老師多花時間，做課前準備和在網課時，細心留意同學反應和所需，網課對大部份學生來說都是可行的。想像如果疫情持續數年，學生也不可能無了期停止學習。開始學習運用網上資源持續學習，相信是我們要一起走的方向。

下期會跟大家探討另類網上學習──影片學習。

