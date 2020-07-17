【靚屋全面睇】帶你參觀祥益汪敦敬逾億名鑄複式豪宅 270度近距離盡覽維海（有片睇）

今年首4個月，肺炎疫情令本港經濟陷入低潮，期內發展展未敢推出全新盤，樓市氣氛也陷一片低迷。不過，早於年初時已揚言樓市3月、4月時現入市時機的祥益地產總裁汪敦敬，自己也身體力行，於4月底時以入標的方式、以1.26億元向新世界發展（00017）購入尖沙咀豪宅名鑄實用面積2,110平方呎的複式單位，實用面積呎價59,943元。

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究竟單位有幾「正」﹖立即去片：

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事實上，該單位原有買家於2018年6月時購入，但最後「撻訂」未有完成交易，最後由汪敦敬投得，實行「人棄我取」。及至7月初汪敬正式收樓，樓市已再展開升勢。同時，名鑄一個頂層複式單位日前也錄得二手成交，單位實用面積1,974方呎，屬3房3套間隔，以1.38億元，實用面積呎價約6.98萬元，創屋苑新高呎價，換句話說，汪敦敬持有的單位樓價也同步水漲船高，足證他成功於低位入市。

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為何毅然斥資巨額購入這名鑄單位﹖汪敦敬說：「我一直對維港景色十分鐘情，我本身也持有九龍站上蓋物業凱旋門及君臨天下的單位，但我在參觀這個名鑄單位時，發現這單位的位置是被維港擁抱著，物業正正位於維港的中間，並不是遠觀或在對面海觀看。」他續稱，就算是很細微的變化，也可以清楚看到，十分奇妙。這個名鑄單位也極速找到租客並出租，由於準租客為知名財金界人士，汪敦敬未有透露租金，但翻查名鑄的租金資料，保守估計單位租金起碼達15萬元。

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▲ 汪敦敬最愛單位的維港景色

▲ 單位客廳長達10米

▲ 客廳外望270度的維港景色

▲ 廚房配有名牌家電及爐具

▲ 浴室感覺高貴

▲ 主人房空間感十足

▲ 另一房間也外望無敵維港景

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