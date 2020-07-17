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【新冠肺炎】英美加指控 俄羅斯黑客竊取疫苗研究資料

環球經濟金融 11:47 2020/07/17

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英美多間傳媒引述安全消息指，俄羅斯黑客目前對一眾正在研發新冠肺炎疫苗的機構虎視眈眈，涉及英國、美國和加拿大。俄羅斯政府否認相關指控

新型冠肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，各國加緊研發疫苗應對。但英美多間傳媒引述安全消息指，俄羅斯黑客目前對一眾正在研發新冠肺炎疫苗的機構虎視眈眈，涉及英國、美國和加拿大。俄羅斯政府否認相關指控。

英國廣播公司（BBC）、美國《紐約時報》和全國廣播公司（NBC）等均有類似報道。其中，BBC引述英國國家網絡安全中心（NCSC）指，幾乎肯定（ "almost certainly"）黑客是俄羅斯情報系統的一部分（"part of Russian intelligence services"）。

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NCSC未具體指明哪些機構成為了目標，或是哪些資訊被竊取，僅重申疫苗研究未因為黑客行徑而受阻。

NCSC又批評，英國和盟友正在努力研發疫苗，以保障全球健康，但有些人卻為了自私的利益而作出魯莽舉動。

除了NCSC，加拿大通訊安全局（Communication Security Establishment）、美國國土安全部網絡安全和基建安全局（Cyber-security Infrastructure Security Agency）和美國國家安全局（National Security Agency）都有作出相同警告。

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上述安全機構指，黑客利用軟件漏洞來控制電腦系統，並使用名為WellMess和WellMail的惡意軟件從受感染的電腦上載和下載檔案。

NCSC指控的黑客組織為APT29，95%確定是俄羅斯情報組織的一部分。該組織在2014年被美國網絡安全機構Crowdstrike列為威脅，形容其手法進取。該組織亦被指控在2016年美國大選時，入侵美國民主黨全國代表大會的電腦系統，導致電郵洩漏事件。2017年時，曾入侵挪威工黨、外相、國家安全服務等部門竊取資料。

俄羅斯政府已否認相關回應，亦敦促英美各國為指控提出證據。

責任編輯：方賢

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