【新冠肺炎】俄羅斯黑客被指企圖竊取疫苗研究資料

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國加緊研發疫苗應對。但英美多間傳媒引述安全消息指，俄羅斯黑客目前對一眾正在研發新冠肺炎疫苗的機構虎視眈眈，涉及英國、美國和加拿大。俄羅斯對相關指控暫未回應。

英國廣播公司（BBC）、美國《紐約時報》和全國廣播公司（NBC）等均有類似報道。其中，BBC引述英國國家網絡安全中心（NCSC）指，幾乎肯定黑客是俄羅斯情報系統的一部分。

NCSC未具體指明哪些機構成為了目標，或是哪些資訊被竊取，僅重申疫苗研究未因為黑客行徑而受阻。

NCSC又批評，英國和盟友正在努力研發疫苗，以保障全球健康，但有些人卻為了自私的利益而作出魯莽舉動。

除了NCSC，加拿大通訊安全局（Communication Security Establishment）、美國國土安全部網絡安全和基建安全局（Cyber-security Infrastructure Security Agency）和美國國家安全局（National Security Agency）都有作出相同警告。

上述安全機構指，黑客利用軟件漏洞來控制電腦系統，並使用名為WellMess和WellMail的惡意軟件從受感染的電腦上載和下載檔案。

俄羅斯政府暫未回應。

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球 疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱