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居屋價瘋狂　疫市再誕樓王

股樓投資 22:45 2020/07/16

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居屋市場再錄破頂成交，據房委會資料顯示，筲箕灣東濤苑高層戶，實用面積516平方呎，上月以748萬元易手，實用呎價14,496元，呎價再創港島區未補價居屋新高。舊紀錄為雅濤閣1座中層F室，實用面積422平方呎，上月以610萬元易手，實用呎價14,455元。

其實，東濤苑屢誕樓王，皆因屋苑質素高，最大賣點是臨近港鐵筲箕灣站，而且臨海而建，部分單位飽覽筲箕灣避風塘海景，景致甚至能媲美鄰近的嘉亨灣、逸濤灣等私人屋苑。事實上，同區東旭苑的臨海單位，也屢創高價成交，舉例說，2019年年中，屋苑一伙三房單位更以900萬元（未補地價）沽出。

此外，公屋市場亦錄高價成交。資料顯示，鴨脷洲利東邨中層戶，實用面積490平方呎，本月以440萬元易手，實用呎價8,980元，不論樓價，抑或呎價，均創屋苑居二市場年內新高。

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撰文 : 柳家平

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