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【港股追蹤】內房股香港建設　披露已買入騰訊長實等3股

股樓投資 22:23 2020/07/16

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在內地多個城市經營房地產，並透過旗下中國再生能源投資（00987）投資再生能源項目的內房股香港建設(00190)，本周連續多日主動披露已買入多間本港上市股票。繼周一(13日)披露以1.2億元買入3,841萬股香港興業(00480)，昨日披露以1.2億元買入246萬股長實(01113)後，集團今日傍晚再公布，在6月5日至7月16日期間，以1.19億元買入24.41萬股騰訊(00700)。連同於去年11月已開始買入的長實及香港興業，集團過去大半年共斥3.6億元於上述3股中。經過交易後，香港建設在香港興業、長實及騰訊的持股量，分別達2.59%，0.067%及0.003%。

相關文章：【港股追蹤】騰訊傳近6億美元　洽購法國遊戲商Voodoo股權　

香港建設買入香港興業、長實及騰訊股份的平均價分別是3.16元，48.53元及489.28元。3股周四分別收報3.2元，45.4元及513元，較香港建設入市均價分別升1%，跌6%及升4.8%。

香港建設指出，經過考慮上述3股的過往財務表現及前景，香港的低利率環境及集團本身的財務情況，入股行動提供良好機會使用可動用資金獲取回報。香港建設擬持有上述3股作長綫投資用途。

相關文章：【誠哥出手】「六絕」月開局　李嘉誠即再增持長實

撰文 : 投資組

騰訊控股（00700） 長實集團（01113） 香港興業（00480） 香港建設（00190） 經濟

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