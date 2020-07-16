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【港區國安法】Google Cloud 行政總裁Thomas Kurian：持續在港投資及營運

科技 21:49 2020/07/16

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自港區國安法實施後，市場上有傳言，Google 可能退出香港市場。Google Cloud 行政總裁Thomas Kurian今日(16日)在網上亞太媒體訪問中主動提到，會繼續營運及投資香港業務，這包括對雲端地區進行技術上的投資，以及為客戶提供服務。他坦言，Google一如其他公司，正探討港區國安法對公司及客戶的影響。

【港區國安法】科企撤出香港？專家料FB、Google全退機會不大

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港企有自由選擇數據存取地區
被問到香港用戶是否可將資料搬至其他雲端地區(Region)時表示：「用戶可選擇在何處使用其服務。」更可自由選擇將數據儲存在那個何雲端地區、在那兒進行運算工作。

用戶擁有全球Google Cloud 平台的存取權，可自由選擇工作負載位置。

Google Cloud現時在全球有24個雲端地區，當中包含73個區域(Zone)，服務全球逾200個國家及地區。今年將增設4個地區包括印尼、義大利、智利及西班牙。事實上，該公司在亞太區擁有9個雲端地區，早已包括香港及台灣。

記者：梁巧恩

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