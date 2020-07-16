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【疫情大爆發】病毒疑經的士傳染　運輸署免費為的士司機提供一次性病毒檢測（附確診或疑似病毒的士名單）

金融經濟 21:04 2020/07/16

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近日出現不少確診感染群組，運輸署因此為的士司機提供免費一次性新型冠狀病毒檢測服務。

近日本港不少確診個案疑似經由的士傳播，因此運輸署決定自7月17日起，為的士司機提供免費的一次性新型冠狀病毒來測服務。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測服務。

持有有效香港永久性居民身份證及的士司機證人士可於17日起，每日上午9時至下午9時，利用登記熱線1836 168，預約於由7月19日或較後日期的時段採集樣本。

登記熱線不會提供即日預約服務，而電話預約服務中心的當值人員會登記的士司機的姓名、身份證號碼、的士司機證編號及聯絡電話號碼。成功登記後，的士司機會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。樣本採集中心設於林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。

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