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【中概股】趣頭條遭央視揭露「廣告亂象」 股價挫一成

金融經濟 22:20 2020/07/16

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央視點名批評趣頭條的廣告亂象。

央視在宣揚消費者權益的315晚會中，點名多家企業不當行為，並報道了騰訊 （00700） 有份投資、在美國上市的應用程式趣頭條（美︰QTT）的不當廣告亂象。受消息拖累，趣頭條股價於美股市前曾挫20%，低見2.96美元明。

該股惟開市後跌幅收窄，最新報3.29美元，跌10%。

據央視節目內容，趣頭條涉嫌投放具欺詐成份不當廣告，將普通食品宣傳為具減肥效用的健康食品；同時涉及案例造假、投放排法賭博平台廣告等行為。

趣頭條發表道歉聲明稱，針對中央電視台315晚會報道的關於趣頭條平台廣告問題，公司高度重視，並充分意識到在平台廣告生態管理方面仍有諸多不足，對於給用户帶來的困擾和影響，表示誠摯的道歉。

據2019年財報顯示，趣頭條的收入有77.9%來自向廣告客戶提供的廣告服務，而19.3%收入來自向平台提供的廣告服務。換言之，廣告收入於去年佔其總收入97.2%

值得注意的是，新經濟科網股中，不少企業相當依賴於廣告收入，如微博（美︰WB）有86.6%收入來自廣告服務；騰訊有18.1%收入來自網絡廣告；新浪（美︰SINA）亦有10%收入來自於門戶廣告。

相關文章︰【中概股】騰訊續增持蔚來汽車　持股比例升至16.3%

【中概股造假】金凰珠寶「百億假金案」 內地政府介入調查、凍結銀行帳戶

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