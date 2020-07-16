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【中小企教室】HKIRC推免費服務　10分鐘建立專屬網站

科技 20:58 2020/07/16

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創新及科技局宣布，HKIRC將幫助中小企免費自建網站。（創科局Facebook圖片）

香港新冠肺炎確診者人數近日再次激升，突如其來的第三波疫情或令一眾中小企措手不及。中小企在嚴峻的疫情下，都須要轉往線上發展，但無奈不少中小企網站都沒有註冊公司域名，及缺乏建立公司網頁的相關知識和資源，難有專屬網站。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）近日就提供免費自建網站服務，只需10分鐘就可以建立專屬小型網站。

>>>【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率

>>>【中小企教室】BlueJeans視像新功能　虛擬背景＋智能文字記錄

創新及科技局宣布，HKIRC將幫助中小企免費自建網站。各大中小企在「https://www.hkdnr.hk/zho/」註冊公司域名後，就能免費使用自建網站服務。不過值得注意的是，註冊公司域名需另外付費。其後用家只需填寫公司名稱、公司簡介業務、聯絡人、公司地址、電話、傳真號碼、電郵、和上傳公司標誌或圖像到網站，10分鐘內就可以完成建立一個網站。

中小企也可進入minisite示範，尋找合適的網頁版面設計：

1）建議行業: 餐飲, 零售

2）建議行業: 服務, 諮詢

3）建議行業: 網店

當網站完成後，客群只要輸入公司名稱，就能輕易地在網上找到專屬網站。

>>>【中小企教室】移動工作　遙控打印夠靈活惟需注意安全

責任編輯：曾曉汶

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