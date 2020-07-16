【美股開市】美就業情況弱+內地經濟憂慮 道指跌逾100點

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間22:00）
美國就業情況不似預期，上周首領失業救濟人數130萬人，多於預期的125萬人，加上內地零售銷售下跌，令人憂慮中國經濟復甦不順利，拖累美股，道指跌逾100點。科網股偏軟，FAANG五大科技股全綫下跌，納指跌1%。
美國上周首次申領失業救濟人數為130萬，差過市場預期的125萬人，是連續16個星期多於100萬。同日公布的6月零售銷售升7.5%，優於市場預期的升5%，但遠低過5月的17.7%升幅。
【美股業績】Johnson & Johnson場外軟 上季盈利跌35%
美國銀行（BofA，美：BAC）今日放榜，集團增加40億美元信貸損失撥備，累攤薄後每股盈利按年大跌50%至0.37美元，勝預期的0.27美元。盈利大跌，美銀股價跌近4%。
摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）則升逾1%，集團收入按年意外大升31%至134億美元，勝預期的103億美元，主因交易業務增長強勁，交易收入急升71%至46.8億美元。
另外，社交平台Twitter（美：TWTR）遭黑客大規模入侵，以騙取比特幣（Bitcoin），美國前總統奧巴馬、「股神」巴菲特等名人均中招，一度令Twitter的服務局部癱瘓，事件累Twitter股價跌逾2%。
油價方面，石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等國，據報有意8月起放寬減產，拖累油價，紐約期油跌1.1%，報40.74美元，布蘭特期油跌0.7%，報43.49美元。
責任編輯：林建忠
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