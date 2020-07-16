疫情打擊就業市場？　內地畢業生失業率創新高　冀增加研究生招生解決

中國國家統計局發言人劉愛華今日（16日）表示，6月內地就業人口大減，而20至24歲大專學歷以上人士失業率達19.3%，較去年同期上升3.9%，為同期歷史新高。

綜合報道，劉愛華指，內地第二季中國外出務工的農村勞動人口，較去年同期下降2.7%，大減496萬人。中國城鎮新就業人口亦較去年大減173萬人。

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受新冠肺炎疫情影響，內地企業對大專畢業生招聘需求下降，求職面試也有一定限制，使20至24歲大專學歷以上人士於6月錄得的失業率為19.3%，其又解釋這些人都正是剛離校的畢業新生。

劉愛華指，官方下一步將落實減稅降費，以至減免減免社保費用、房屋租金等政策；其次將促進高校畢業生的市場化、社會就業等，透過增加研究生招生等措施，以解決高校畢業生就業問題。此外，又加強就業扶助，帶動更多農村勞動力就地就近就業。

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