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【港區國安法】紐時記者續簽工作許可被拒 入境處不評論個案

環球政經 20:15 2020/07/16

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美國《紐約時報》證實，紐時資深中國新聞記者儲百亮(Chris Buckley)上周續簽工作許可被拒。入境處今回應指，不會就個別事件作出評論，並強調對每宗申請，均會按相關法例處理。

《紐時》表示，在中國不獲續簽工作許可非常平常，但在香港卻鮮有出現。他們認為，隨着中國收緊對港的控制權，香港將進入新時代，該報亦需要另覓地方作營運基地。《紐時》於本周二 (14日)亦宣布憂慮「港區國安法」對報業造成不利影響，將香港的數碼新聞業務轉移至韓國首爾。

相關文章：【港區國安法】華府擬制裁林鄭及韓正　憂損中美關係暫叫停

總部設於美國的國際組織保護記者委員會，亦就事件發聲明指，「港區國安法」違反給予港人新聞自由的基本承諾，破壞對香港極為重要的信息流通自由，促請入境部門收回決定。

現年52歲的儲百亮2012年加入，成為該報駐華記者，曾報導新疆維吾爾族及新冠肺炎疫情等議題新聞，疫情期間亦曾到武漢採訪。

 

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撰文 : 國際組

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