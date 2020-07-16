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【美股業績】Johnson & Johnson場外軟 上季盈利跌35% 

環球經濟金融 20:27 2020/07/16

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強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）上季盈利急跌，主因新冠肺炎疫情令醫院延後不少非緊張的手術，沉重打擊公司的醫療儀器業務。消息拖累強生股價場外偏軟，跌0.5%。

期內，盈利按年跌35%至36.3億美元，經調整後每股盈利1.67美元，高於市場預期的每股1.49美元；收入按年跌10%至183億美元，亦高於市場預期的176億美元。

收入減少主因，是醫療儀器業務收入按年跌33.9%至42億美元，而旗下李斯德林（Listerine）等消費者產品業務的收入也按年跌7%至32億美元。

強生調升全年展望，經調整的每股盈利由之前估算的7.5至7.9美元，提升為7.75至7.95美元；銷售則由之前估算的775億至805億美元，提升為799億至814億美元。

另外，強生有參與新冠病毒疫苖研發，採用的技術，與集團研發的伊波拉病毒疫苗所用的相同。強生稱，其新冠疫苗將於下周進行人體測試。

強生業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 183億 -10% 176億
盈利（美元） 36.3億 -35%
經調整後每股盈利（美元） 1.67 -35% 1.49

責任編輯：方賢

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美股 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 業績公布 每股盈利 新冠肺炎

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