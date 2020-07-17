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【蒙古鼠疫】蒙古西部15歲少年吃土撥鼠　染鼠疫3日後身亡

環球政經 12:18 2020/07/17

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新冠肺炎肆虐，蒙古亦爆出鼠疫。蒙古西部一名15歲少年進食土撥鼠後出現發燒症狀，3天後不治。蒙古衛生部發言人納蘭格雷爾（Dorj Narangerel）表示，這名少年狩獵並食用土撥鼠後感染鼠疫身亡。

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當局已隔離與這名少年接觸的15個人，他們目前對鼠疫檢測呈陰性。

中世紀「黑死病」大流行時，鼠疫在歐洲估計殺死了5,000萬人，但如果能夠迅速治療，以現時的抗生素作治療，可以預防併發症和死亡。

俄羅斯駐蒙古使館，引用了世界衛生組織駐蒙古代表迪爾迪圖（Sergei Diorditsu）的話表示，涉事省份出現季節性鼠疫爆發，指當地問題在於，即使當地政府禁止國民食用土撥鼠，當地居民仍在繼續獵殺和食用牠們，因當地人認為土撥鼠是美味佳餚。

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撰文 : 梁翠麗

抗生素 治療 鼠疫 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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