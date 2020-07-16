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【在家工作】挑戰Zoom及Slack　Gmail整合視像通話及聊天功能

科技 21:30 2020/07/16

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Google在官方文章中宣布，將會把Google Meet視像會議、Google Chat聊天服務與Chat Rooms團隊協作功能一併整合到Gmail中。

本港疫情再次爆發，企業在家工作模式重啓。為助用戶改善居家工作的效率，Google今（16日）宣布將為旗下的電子郵件程式Gmail升級，整合視像會議及訊息功能，提供一站式職場溝通及協作的工具。

>>>【在家工作】Zoom推出專屬多合一硬件產品　售4643港元起

>>>【疫情第三波】重啟在家工作　打工仔提防網絡裝置保安

Google在官方文章中宣布，將會把Google Meet視像會議、Google Chat聊天服務與Chat Rooms團隊協作功能一併整合到Gmail中，並將同時支援網頁版與手機版。Google解釋，用戶可在查看電郵之後，就可轉到Chat的功能，跟其他相關同事直接聊天交流。

Google Chat所分拆的獨立功能Chat Rooms，每一間Room代表不同的專題項目，用家可邀請不同的團隊成員或第三方合作夥伴加入，在Gmail中開啟及編輯同一份文件，使用者基本不用再開啟另外程式進行溝通。

外媒The Verge指，Gmail內的Google Chat功能已可取代Slack，Google Meet則可代替Zoom，相信是次Google是次作整合，是盼能挽回已過檔到其他應用程式的一眾用家支持。

此外，Google透露下一步將會把Docs、Sheets、Slides加入視像通話功能，讓用戶可以邊開會邊處理文件。

>>>【疫情第三波】在家工作VPN用量增　慎選安全服務為上策

責任編輯：曾曉汶

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