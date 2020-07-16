【中概股造假】金凰珠寶「百億假金案」 內地政府介入調查、凍結銀行帳戶

▲ 金凰珠寶涉嫌以「假金」抵押，換取銀行貸款。

中概股金凰珠寶（美︰KGJI）涉嫌以「假金」作抵押，獲200億人民幣貸款的案件有新進展。據外電報道，金凰珠寶最新表示，中國政府已介入調相關事件，並且由於各種法律程序，目前公司 所有銀行帳戶已被凍結，因此無法聘請獨立調查員對此事進行調查。

據較早前道， 金凰珠寶涉嫌用 83噸主要由銅合金組成的「假金」，向銀行作抵押以取得貸款。惟由於 公司未能如期支付貸款利息，一些用作抵押的「黃金」因而被送往質量檢查，從而揭發事件。

據悉，受牽連的金融機構包括民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託及長安信託等，多家銀行和小額貸款公司也涉及其中。

金凰珠寶於2002年成立，業務包括首飾設計、生產、製造、批發等一條龍服務，2010年於美國納斯達克上市。

內媒表示，金凰珠寶近年以信託融資頻繁，2015年起以「黃金質押+保單增信」的模式融資，即在金鳳以黃金作擔保同時，中國人保財險湖北分公司亦會進行黃金鑒定，增加是次融資信用，而金凰珠寶資產的負債率亦因此大幅攀升。

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