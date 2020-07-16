的士司機明起可預約　一次性免費新冠病毒病檢測服務

運輸署明（17日）起為的士司機登記，預約接受一次性新冠病毒病檢測服務。是次檢測屬自願性質，費用全免。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測服務。



針對社區不同行業均出現確診感染群組，政府為較高風險群組提供一次性免費自願性質的病毒檢測。當中為的士司機提供服務的臨時樣本採集中心由7月19日開始陸續投入服務。樣本採集中心設於林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。

預約檢測方法： 時間：每日上午9時至下午9時 登記熱線：1836 168 參與者可預約於由七月十九日或較後日期的時段採集樣本 *登記熱線不會提供即日預約服務。

當值人員會登記的士司機的姓名、身份證號碼、的士司機證編號及聯絡電話號碼。成功登記後，的士司機會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。

運輸署建議，的士司機請於預約服務前先預備相關資料，使預約過程更為順暢。



當的士司機在其預約時段到達指定檢測地點後，他們須出示有效香港永久性居民身份證及的士司機證以核實身份，承辦商的當值人員會為的士司機採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。

▲ 各中心的地址、開放日期及時間。

運輸署表示，檢測承辦商不會備存的士司機的個人資料，若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士司機的資料轉交衞生防護中心跟進。



是項檢測服務將為每名的士司機提供一次檢測。運輸署會適時檢視有關安排，按需要適時增加樣本採集中心的數目，包括在稍後時間在離島區設立樣本採集中心。運輸署又指，如有需要，亦會延長提供檢測服務的日期。



運輸署呼籲，的士業界積極參加檢測，並繼續推動各公共交通業界加強防疫意識，採取所有可行措施，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。有關2019冠狀病毒病檢測服務的資料，請參閱運輸署網頁。