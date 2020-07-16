  • 30°C
香港時間 : 2020716日 (四) 20:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

的士司機明起可預約　一次性免費新冠病毒病檢測服務

環球政經 20:19 2020/07/16

分享：

運輸署明（17日）起為的士司機登記，預約接受一次性新冠病毒病檢測服務。是次檢測屬自願性質，費用全免。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測服務。
　　 
針對社區不同行業均出現確診感染群組，政府為較高風險群組提供一次性免費自願性質的病毒檢測。當中為的士司機提供服務的臨時樣本採集中心由7月19日開始陸續投入服務。樣本採集中心設於林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。

預約檢測方法：

時間：每日上午9時至下午9時

登記熱線：1836 168

參與者可預約於由七月十九日或較後日期的時段採集樣本

*登記熱線不會提供即日預約服務。

當值人員會登記的士司機的姓名身份證號碼的士司機證編號及聯絡電話號碼。成功登記後，的士司機會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。

運輸署建議，的士司機請於預約服務前先預備相關資料，使預約過程更為順暢。
　　 
當的士司機在其預約時段到達指定檢測地點後，他們須出示有效香港永久性居民身份證及的士司機證以核實身份，承辦商的當值人員會為的士司機採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。

各中心的地址、開放日期及時間。

運輸署表示，檢測承辦商不會備存的士司機的個人資料，若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士司機的資料轉交衞生防護中心跟進。
　　 
是項檢測服務將為每名的士司機提供一次檢測。運輸署會適時檢視有關安排，按需要適時增加樣本採集中心的數目，包括在稍後時間在離島區設立樣本採集中心。運輸署又指，如有需要，亦會延長提供檢測服務的日期。
　　 
運輸署呼籲，的士業界積極參加檢測，並繼續推動各公共交通業界加強防疫意識，採取所有可行措施，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。有關2019冠狀病毒病檢測服務的資料，請參閱運輸署網頁

交通 的士 行業 運輸 運輸署 衞生防護中心 商會 冠狀病毒

下一篇文章

【港區國安法】紐時記者續簽工作許可被拒 入境處不評論個案

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【網民熱話】經濟多隱憂　點解仲咁多人買樓？
【網民熱話】經濟多隱憂　點解仲咁多人買樓？