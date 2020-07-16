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【新冠肺炎】無為返港人士徵酒店作檢疫 食衞局: 只作穿針引線

環球政經 19:30 2020/07/16

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本港疫情出現第三波爆發。食物及衞生局副局長徐德義指目前並無徵用酒店作檢疫用途，個別人士返港在酒店檢疫的決定，政府只是穿針引線。

徐德義指根據現行規定，無論由內地或外地返港人士，如果對方選擇在酒店接受檢疫是容許的，但酒店是否接受，是屬於酒店的商業決定，當局亦樂意向酒店提供指引如何減低交叉感染的風險。他否認當局徵用酒店作檢疫用途，被問到個別人士返港選擇在酒店檢疫，是否政府安排，他回應指政府是穿針引線。

相關文章：【新冠肺炎 】禁堂食規定實施 公司飯堂及員工用膳可獲豁免

另外，有政府員工冀在家工作。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦於今午指，如果未來一至兩周確診數字未有明顯回落，當局應考慮讓非緊急服務的公務員在家工作。徐德義表示，當局聽取到政府員工的意見，會留意未來疫情的最新發展，有需要會再作出適切安排。

 

 

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撰文 : 國際組

疫情 徐德義 食物及衞生局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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