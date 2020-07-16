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【疫市營商】IMAX夥萬達電影　中國增10間影院

商業 19:49 2020/07/16

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萬達電影與IMAX中國（1970）今日（16日）簽署20家影院的新合作協議。（IMAX Facebook截圖）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中國經濟率先回復。萬達電影與IMAX中國（1970）今日（16日）簽署20家影院的新合作協議，將於中國新增10家IMAX影院；以及為10家最高票位的影院更新放映系統至IMAX with Laser。

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萬達電影執行總裁劉曉彬表示，將繼續引進新放映技術，為觀眾帶來更多觀影體驗。他又稱，相信IMAX提供的電影娛樂體驗，有助帶動觀眾重返影院。是次升級的10家影院，擁有最高票房記錄並位於中國一、二線城市，分別為北京萬達影城CBD店和上海萬達影城五角場店等。而在升級後，該些影院將由銷售模式，轉為經常性收入分成模式。

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IMAX China首席執行官陳遠鵬表示，簽署協議進一步彰顯萬達電影，對於IMAX觀影體驗的信心；而在萬達電影籌備重開全國影院時，IMAX在高票房影院發揮旗艦效應，吸引觀眾關注。

據悉，是次簽署協議後，中國各地安裝於萬達院線的IMAX銀幕數量達到378塊。而在去年，萬達院線全年票房98.66億人民幣，票房、觀影人次、市場佔有率等核心指標，連續11年位列全國第一。

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責任編輯：馬意文

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