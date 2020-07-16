【資金流向】港滙略轉弱至7.7545 法國外貿銀行：走勢視乎中概股及市場風險偏好

▲ 近日港元略為回軟，分析認為如中概股密集回歸，可令港匯維持在7.75的強方兌換保證水平

早前熱錢湧港，港元多次觸及7.75的強方兌換保證水平，金管局亦多次入市接錢，至近日港元略為回軟，最新報約7.7545水平。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，港匯短期內走勢要視乎中概股回歸速度及規模，以及市場風險偏好。

【資金流向】領先指標顯示 港滙將會轉弱？

吳卓殷分析，從美匯指數走弱可見現時市場風險胃納仍然偏好，如市場風險胃納不變，中概股對港滙的影響會更大。他認為，如果中概股回歸密集回歸，或有大型中概股來港上市，港滙可保持在7.75附近，否則或回落到7.78水平。

不過，他亦提醒，在疫情及地緣政治因素困擾下，現時市場情緒可能過於樂觀，倘市場氣氛逆轉，或令更多資金流出香港，回歸美債等避險資產，從而推低港滙。

過往套息交易亦是港元呈強勢的原因之一，不過吳卓殷指出，隨著港美息差逐漸收窄，例如現時港元一個月拆息較美息高不足20點子，一旦港元滙價轉弱，套息交易可能面臨損失，故套息交易的吸引力已減弱。

隔夜拆息首現倒掛 港元隔夜拆息較美低0.0046厘

另外，今日港元隔夜拆息低於美國隔夜拆息，吳卓殷認為沒太大啟示，因以隔夜拆息作套息交易基準的佔比不大。

相關文章：

【恒指夜期】恒指瀉510點港滙兩個月低 夜期僅微彈未收復25000點關（不斷更新）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁