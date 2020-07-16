【每日焦點】應用程式易涉安全問題　歐美相繼加強監管

▲ 近日多個應用程式或涉違法或含有不當內容，出現安全、惡意攻擊及洩露用戶私隱等問題，歐美相繼對此採取行動。

早前有報吿指出，在新冠肺炎疫情期間，市民大眾在應用程式上花的時間變多，每個月花在應用程式的時間比去年同期增長40%。不過，近日多個應用程式或涉違法或含有不當內容，出現安全、惡意攻擊及洩露用戶私隱等問題，就連社交平台Twitter也慘遭黑客攻擊。

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同時，美國政府就曾多次譴責中國社交媒體程式TikTok及微信，為當局帶來國家安全風險。白宮發言人更透露將在未來幾週內採取行動，或頒布TikTok及微信禁令。

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除了美國政府外，歐盟也正加強對應用程式的監管，同時也關注開發者權益。歐盟近日推出一項新法規，蘋果App Store及Google Play商店，在下架應用程式之前，必須提前30日通知開發人員，向開發者提供合理保障。

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責任編輯：曾曉汶