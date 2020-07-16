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【每日焦點】應用程式易涉安全問題　歐美相繼加強監管

科技 20:00 2020/07/16

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近日多個應用程式或涉違法或含有不當內容，出現安全、惡意攻擊及洩露用戶私隱等問題，歐美相繼對此採取行動。

早前有報吿指出，在新冠肺炎疫情期間，市民大眾在應用程式上花的時間變多，每個月花在應用程式的時間比去年同期增長40%。不過，近日多個應用程式或涉違法或含有不當內容，出現安全、惡意攻擊及洩露用戶私隱等問題，就連社交平台Twitter也慘遭黑客攻擊。

>>>【網絡安全】Twitter被比特幣騙徒入侵　初步調查：黑客獲得員工存取權

同時，美國政府就曾多次譴責中國社交媒體程式TikTok及微信，為當局帶來國家安全風險。白宮發言人更透露將在未來幾週內採取行動，或頒布TikTok及微信禁令。

>>>【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令

除了美國政府外，歐盟也正加強對應用程式的監管，同時也關注開發者權益。歐盟近日推出一項新法規，蘋果App Store及Google Play商店，在下架應用程式之前，必須提前30日通知開發人員，向開發者提供合理保障。

>>>歐盟訂立新法規　平台將Apps下架須提前30日通知開發者

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【科技抗疫】Facebook推新闢謠專區　消除民眾對新冠肺炎誤解

蘋果發佈iOS 13.6正式版　支援「CarKey」虛擬車匙功能

責任編輯：曾曉汶

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