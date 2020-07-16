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【新冠肺炎】美國德州醫學協會　列37種活動染疫風險排名

環球政經 20:00 2020/07/16

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本港的新冠肺炎疫情嚴竣，今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，均創疫情以來單日新高。美國德州醫學協會（Texas Medical Association）早前列出37樣日常活動的染疫風險排名，予大眾參考哪些活動的疫病疫風險較低，哪些的則較高，好讓大眾能加強防範。

相關文章：【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高

相關文章：【新冠肺炎 】禁堂食規定實施 公司飯堂及員工用膳可獲豁免

美國德州醫學協會的團隊，將37種日常活動按1至9級作排名，以第1級代表低風險，及第9級代表最高風險。排名的參考如下：

低風險

第1級

  • 開郵箱

第2級

  • 買外賣
  • 加汽油
  • 打網球
  • 郊外露營

低中風險

第3級

  • 雜貨店購物
  • 出門散步、跑步、與他人踩單車
  • 打哥爾夫球

第4級

  • 在酒店住2晚
  • 坐在診所等候室
  • 前往圖書館或博物館
  • 在餐廳（戶外）飲食
  • 在繁忙的市中心步行
  • 在遊樂場停留1小時

中風險

第5級

  • 在別人的家中進食晚餐
  • 參加後院燒烤
  • 去海灘
  • 在商場購物

第6級

  • 送孩子上學、露營或托兒所
  • 在辦工室工作一周
  • 在公眾泳池游泳
  • 拜訪年長親友家

中高風險

第7級

  • 去髮型屋剪髮
  • 在餐廳堂食
  • 參加婚宴或喪禮
  • 乘搭飛機
  • 打籃球
  • 踢美式足球
  • 擁抱或與朋友握手

高風險

第8級

  • 食自助餐
  • 在健身室健身
  • 去主題樂園
  • 去戲院

第9級

  • 參加大型演唱會
  • 去體育館
  • 參與超過500人的宗教聚會
  • 去酒吧

美國德州醫學協會圖表。

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