【新冠肺炎】美國德州醫學協會　列37種活動染疫風險排名

本港的新冠肺炎疫情嚴竣，今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，均創疫情以來單日新高。美國德州醫學協會（Texas Medical Association）早前列出37樣日常活動的染疫風險排名，予大眾參考哪些活動的疫病疫風險較低，哪些的則較高，好讓大眾能加強防範。

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美國德州醫學協會的團隊，將37種日常活動按1至9級作排名，以第1級代表低風險，及第9級代表最高風險。排名的參考如下：

低風險

第1級 開郵箱 第2級 買外賣

加汽油

打網球

郊外露營

低中風險

第3級 雜貨店購物

出門散步、跑步、與他人踩單車

打哥爾夫球 第4級 在酒店住2晚

坐在診所等候室

前往圖書館或博物館

在餐廳（戶外）飲食

在繁忙的市中心步行

在遊樂場停留1小時

中風險

第5級 在別人的家中進食晚餐

參加後院燒烤

去海灘

在商場購物 第6級 送孩子上學、露營或托兒所

在辦工室工作一周

在公眾泳池游泳

拜訪年長親友家

中高風險

第7級 去髮型屋剪髮

在餐廳堂食

參加婚宴或喪禮

乘搭飛機

打籃球

踢美式足球

擁抱或與朋友握手

高風險

第8級 食自助餐

在健身室健身

去主題樂園

去戲院 第9級 參加大型演唱會

去體育館

參與超過500人的宗教聚會

去酒吧

▲ 美國德州醫學協會圖表。

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