【新冠肺炎】美國德州醫學協會　列37種活動染疫風險排名

上一篇文章
【港區國安法】紐時記者續簽工作許可被拒 入境處不評論個案
本港的新冠肺炎疫情嚴竣，今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，均創疫情以來單日新高。美國德州醫學協會（Texas Medical Association）早前列出37樣日常活動的染疫風險排名，予大眾參考哪些活動的疫病疫風險較低，哪些的則較高，好讓大眾能加強防範。
相關文章：【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案 創疫情以來單日新高
相關文章：【新冠肺炎 】禁堂食規定實施 公司飯堂及員工用膳可獲豁免
美國德州醫學協會的團隊，將37種日常活動按1至9級作排名，以第1級代表低風險，及第9級代表最高風險。排名的參考如下：
低風險
第1級
- 開郵箱
第2級
- 買外賣
- 加汽油
- 打網球
- 郊外露營
低中風險
第3級
- 雜貨店購物
- 出門散步、跑步、與他人踩單車
- 打哥爾夫球
第4級
- 在酒店住2晚
- 坐在診所等候室
- 前往圖書館或博物館
- 在餐廳（戶外）飲食
- 在繁忙的市中心步行
- 在遊樂場停留1小時
中風險
第5級
- 在別人的家中進食晚餐
- 參加後院燒烤
- 去海灘
- 在商場購物
第6級
- 送孩子上學、露營或托兒所
- 在辦工室工作一周
- 在公眾泳池游泳
- 拜訪年長親友家
中高風險
第7級
- 去髮型屋剪髮
- 在餐廳堂食
- 參加婚宴或喪禮
- 乘搭飛機
- 打籃球
- 踢美式足球
- 擁抱或與朋友握手
高風險
第8級
- 食自助餐
- 在健身室健身
- 去主題樂園
- 去戲院
第9級
- 參加大型演唱會
- 去體育館
- 參與超過500人的宗教聚會
- 去酒吧
緊貼更多理財資訊請按此。
iMoney全新網上專欄的內容請按此。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！